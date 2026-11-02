Alyona Alyona раскрыла свой вес до операции по уменьшению желудка

Певица запостила фото в белье и высказалась о похудении

Автор: Коваленко Наталья

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) продолжает откровенно делиться в инстаграме подробностями своей реабилитации после бариатрической операции.

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Участница Евровидения-2024 впервые после уменьшения желудка публично назвала свой начальный вес до хирургического вмешательства. По словам звезды, на момент операции она весила 132 килограмма.

Также рэперша опубликовала серию фотографий в белье, сделанных накануне процедуры. В подписи к откровенным кадрам Alyona Alyona объяснила, почему сознательно отказалась вставать на весы в первые недели после операции и когда планирует впервые взвеситься.

«Все каждый день спрашивают о моих изменениях в весе. Но я не встаю на весы, так как существует утверждение, что за первые 14 дней с операции ты потеряешь наибольшее количество кг. А значит 5 ноября я добавлю в список своих утренних дел еще одно — взвешивание. Стартовала я со 132 кг. Как думаете, сколько покажут весы 5.11?», — написала артистка.

Alyona Alyona снялась в белье instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona снялась в белье instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona снялась в белье instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona снялась в белье instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona снялась в белье instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona — не единственная представительница украинского шоу-бизнеса, которая недавно решилась на такую операцию. Ранее о бариатрии рассказала комикесса Настя Ткаченко, которой за семь месяцев уже удалось сбросить 37 килограммов с начальных 130 кг.