Впереди еще одна операция: Alyona Alyona раскрыла первые подробности уменьшения желудка

Певица показала шрамы после хирургического вмешательства

Автор: Коваленко Наталья

Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) решилась на бариатрическую операцию по уменьшению желудка. Звезда сцены вышла на связь с поклонниками на второй день после хирургического вмешательства.

В своем инстаграме артистка продемонстрировала места четырех проколов от лапароскопа на животе, откуда ей уже вынули дренаж, и рассказала о своем текущем состоянии.

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По словам исполнительницы, она чувствует себя относительно хорошо, хоть и испытывает боль в местах проколов во время ходьбы. Из-за общего наркоза и дыхательной трубки у певицы временно охрип голос, а дополнительное обследование выявило остатки бронхита.

«Жить буду! Ходить — хожу, в туалет хожу. Я молодец. Немножко болит, когда стою, но ходить надо, поэтому я хожу, а потом ложусь. Сейчас пью исключительно воду с трубочкой», — поделилась артистка.

Кроме того, во время операции хирурги обнаружили осложнения от предыдущих медицинских вмешательств: увеличенную печень и послеоперационную грыжу, которая образовалась после удаления желчного пузыря. Эту грыжу певице придется удалять во время еще одной операции после полного восстановления.

Alyona Alyona откровенно призналась, что годами боролась с лишним весом с помощью спорта, диет и даже специальных уколов, однако постоянный гастрольный график не позволял удержать результат. На операцию ее вдохновил пример подруги, похудевшей со 140 до 70 кг.

Главная цель артистки — уберечь себя от переедания, прекратить набор веса и достичь желаемой отметки в 80 килограммов.