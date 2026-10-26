Впереди еще одна операция: Alyona Alyona раскрыла первые подробности уменьшения желудка
Певица показала шрамы после хирургического вмешательства
Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) решилась на бариатрическую операцию по уменьшению желудка. Звезда сцены вышла на связь с поклонниками на второй день после хирургического вмешательства.
В своем инстаграме артистка продемонстрировала места четырех проколов от лапароскопа на животе, откуда ей уже вынули дренаж, и рассказала о своем текущем состоянии.
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«Жить буду! Ходить — хожу, в туалет хожу. Я молодец. Немножко болит, когда стою, но ходить надо, поэтому я хожу, а потом ложусь. Сейчас пью исключительно воду с трубочкой», — поделилась артистка.
Кроме того, во время операции хирурги обнаружили осложнения от предыдущих медицинских вмешательств: увеличенную печень и послеоперационную грыжу, которая образовалась после удаления желчного пузыря. Эту грыжу певице придется удалять во время еще одной операции после полного восстановления.
Alyona Alyona откровенно призналась, что годами боролась с лишним весом с помощью спорта, диет и даже специальных уколов, однако постоянный гастрольный график не позволял удержать результат. На операцию ее вдохновил пример подруги, похудевшей со 140 до 70 кг.
Главная цель артистки — уберечь себя от переедания, прекратить набор веса и достичь желаемой отметки в 80 килограммов.