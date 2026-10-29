alyona alyona рассказала, почему она медлит с материнством

Алена Савраненко назвала желаемое количество детей.

alyona alyona рассказала о желании стать матерью. 35-летняя артистка отметила, что хотела бы родить двоих детей до своего 40-летия, однако вынуждена отложить эти намерения из-за возобновления после операции по уменьшению желудка.

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В своем блоге певица пояснила, что после бариатрического вмешательства врачи советуют не планировать беременность как минимум в течение первого года. Это связано с изменениями в усвоении пищи, возможным дефицитом минералов и процессами заживления и перестройки организма.

Медики рекомендовали alyona alyona подождать около двух лет до беременности, чтобы дать телу достаточно времени на восстановление. Поэтому артистка пока сосредоточится на своем здоровье и будет наблюдать, как будет себя чувствовать после операции.

instagram alyona.alyona.official

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Несмотря на вынужденную паузу, рэперша не отказывается от мечты о детях. Она отметила, что жизнь может сложиться по-разному, и даже предположила, что когда-нибудь у нее может родиться двойня.