Певица напугала фанатов снимком с больничной койки

Автор: Коваленко Наталья

Alyona Alyona оказалась в больнице и показала фото из палаты instagram.com/alyona.alyona.official

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, настоящее имя которой Елена Савраненко, сообщила об ухудшении состояния своего здоровья. Поздно вечером, 22 октября, участница Евровидения-2024 обнародовала в инстаграме кадр из медицинского учреждения.

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На снимке Alyona Alyona лежала под капельницей в своей палате. На фото видно только ее татуированную руку, которая держится за перила больничной койки.

«Ну шо, жить буду», — написала рэперша. Что именно стало причиной госпитализации, исполнительница раскрывать не стала.

В комментариях звездные друзья певицы пожелали ей скорейшего выздоровления. В частности, свои сообщения оставили Джамала, Ольга Сумская, Светлана Тарабарова, Даша Астафьева, Kola и Onuka.