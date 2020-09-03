Разрешите выступать: Alyona Alyona обратилась к властям
Украинская рэп-исполнительница выступила против запрета концертов
Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona обратилась к властям с требованием отменить запрет на проведение концертов. Она напомнила, что ограничения в Украине действуют уже 165 дней.
Об этом артистка сообщила на официальной странице в Instagram в четверг, 3 сентября, передает Afisha.bigmir.net.
Напомним, ограничения для музыкальной индустрии связаны с пандемией коронавируса
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Alyona отметила, что "запрет на проведение концертов приводит к убыткам, музыкальная индустрия умирает". Артистка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, а также к премьеру Денису Шмыгалю и главе МОЗ Максиму Степанову. Она призвала создать план для выхода из кризиса.
Мы долго молчали и терпели, уважая позицию власти, но власть не идет на уступки. Нам надоело молчать. Мы придерживаемся всех правил карантина. Позвольте нам выступать - подчеркнула артистка
Ранее сообщалось о том, что у Кабмина Оля Полякова требовала концертов и угрожала власти "дубиной".