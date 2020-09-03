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Разрешите выступать: Alyona Alyona обратилась к властям

Украинская рэп-исполнительница выступила против запрета концертов

Разрешите выступать: Alyona Alyona обратилась к властям
Алена потребовала отмены ограничений, связанных с пандемией
instagram

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona обратилась к властям с требованием отменить запрет на проведение концертов. Она напомнила, что ограничения в Украине действуют уже 165 дней.

Об этом артистка сообщила на официальной странице в Instagram в четверг, 3 сентября, передает Afisha.bigmir.net.

Напомним, ограничения для музыкальной индустрии связаны с пандемией коронавируса

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Alyona отметила, что "запрет на проведение концертов приводит к убыткам, музыкальная индустрия умирает". Артистка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, а также к премьеру Денису Шмыгалю и главе МОЗ Максиму Степанову. Она призвала создать план для выхода из кризиса.

Мы долго молчали и терпели, уважая позицию власти, но власть не идет на уступки. Нам надоело молчать. Мы придерживаемся всех правил карантина. Позвольте нам выступать - подчеркнула артистка

Ранее сообщалось о том, что у Кабмина Оля Полякова требовала концертов и угрожала власти "дубиной".

 

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Теги:
концерты, alyona alyona, протест, Карантин

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