Alyona Alyona раскрыла свой новый вес спустя две недели после уменьшения желудка

До операции вес певицы был 132 килограмма

Автор: Коваленко Наталья

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) рассказала, как изменилась ее фигура спустя две недели после бариатрической операции. На своей странице в инстаграме участница Евровидения-2024 впервые после уменьшения желудка рассекретила свой новый вес.

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Сначала звезда сцены поделилась черно-белыми кадрами с недавней фотосессии, где она позировала в белье. А на последнем снимке подборки Alyona Alyona снялась во время взвешивания. Весы показали 120,7 килограмм. Ранее певица рассказывала, что весила перед операцией 132 килограмма. Таким образом, знаменитости удалось за две недели похудеть почти на 12 килограмм.

«14 ДНЕЙ. 22.10 мне сделали операцию. И после этого каждый день меня спрашивают "ну что ты уже скоко сбросила?". Люди любят примерить на себя что-нибудь желаемое. Даже если и мысленно. Но моя цель —не цифры. А процесс. Процесс перемен, новых навыков, перестановка приоритетов. Процесс выбора СЕБЯ. Это главное. Благодарю всех, кто пришел сюда с добром и разделяет мой путь. Вес на последнем фото. Кто угадал?», — высказалась о своей реабилитации Alyona Alyona.

Alyona Alyona раскрыла свой новый вес после уменьшения желудка instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official