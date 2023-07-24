В Париже умерла дочь Чарли Чаплина, актриса Джозефина Чаплин

На момент смерти ей было 74 года

Автор: Коваленко Наталья

Ушла из жизни американская и французская актриса Джозефина Чаплин. Дочери легендарного режиссера Чарли Чаплина и его четвертой жены Уны О’Нил не стало 13 июля, однако ее семья публично поделилась трагической новостью только спустя неделю в официальном заявлении французской газете Le Figaro.

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Трое сыновей Джозефины Жюльен Роне, Чарли Систоварис и Артур Гардин сообщили, что их звездная мама умерла в Париже в возрасте 74 лет. Похороны состоятся в столице Франции в кругу семьи. Наследники Чаплин не рассекретили, что стало причиной ее смерти.

Напомним, что Джозефина Чаплин была шестой из 11-ти детей легенды экрана Чарли Чаплина. Она снялась вместе с Лоуренсом Харви в фильме «Бегство к солнцу» (1972), с Витторио Де Сика и Морисом Роне в «L’odeur des fauves» (1972), с Лив Ульманн и Кифером Сазерлендом в «Мальчик с залива» (1984) и с Клаусом Кински в немецкоязычной версии «Джека-Потрошителя» (1976). Также она сыграла главную роль в «Кентерберийских рассказах» (1972).

Чарли Чаплин с дочерью Джозефиной в 1954 году Getty Images

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