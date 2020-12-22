Netflix представил трейлер ленты "Смерть 2020-му"

Фильм появится на потоке 27 декабря.

Распрощаться с 2020-м желают не только массы людей, но и потоковый гигант

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Уже в ближайшее воскресенье любители комедийный сериалов смогут порадовать себя псевдодокументальной новинкой под названием "Смерть 2020-му". Ее создал Чарли Брукер, ранее поработавший над "Черным зеркалом". Дата вышеупомянутого релиза появляется в трейлере.

"Год, историю которого нельзя было рассказать до нынешнего времени, поскольку она все еще происходила", – так описали проект на платформе.

Сценаристом "Смерти 2020-му" выступила Аннабель Джонс, тоже причастная к созданию "Черного зеркала". Организацией съемок в качестве режиссера руководил Аль Кэмпбелл.

К проекту присоединились такие звезды, как Хью Грант и Сэмюэл Л. Джексон. Еще в нем снялись Лиза Кудроу, Лесли Джонс, Кумэйл Нанджиани, Джо Кири, Кристин Милиоти и другие.

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