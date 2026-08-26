АфишаАфиша
Русский Українська

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 17 – 23 августа 2026 года

Какой сериал вырвался в лидеры рейтинга

Автор: Коваленко Наталья
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 17 – 23 августа 2026 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 17 – 23 августа 2026 года
Netflix

Пятый сезон приключенческой подростковой драмы «Внешние мели» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 17 по 23 августа 2026 года.

Потеряв одного из своих, Поги стремятся к мести и искуплению, преследуя похищенный артефакт, способный изменить их судьбу. За первую неделю после премьеры сериал собрал 9,4 млн зрителей и 80,6 млн часов просмотров.

Читай также: Александр Пономарев открыл собственное издательство

На второй позиции оказался драматический сериал «Моя блестящая карьера». История о молодой женщине, стремящейся к независимости и собственному пути в мире сложных социальных вызовов, добавила еще 4,7 млн зрителей и 21,8 млн часов просмотров.

Третью позицию занял третий сезон романтической подростковой драмы «Моя жизнь с мальчиками Уолтер». В новых сериях медицинский кризис заставляет Джеки и Уолтеров искать новый выход из ситуации: рискованное хобби, неожиданные гости и романтические отношения создают новые проблемы. За третью неделю сериал привлек 4,3 млн зрителей и собрал 33,9 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 17 – 23 августа 2026 года:

  1. «Внешние мели», пятый сезон — 9,4 млн зрителей
  2. «Моя блестящая карьера», первый сезон — 4,7 млн зрителей
  3. «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», третий сезон — 4,3 млн зрителей
  4. «Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона», первый сезон — 3,1 млн зрителей
  5. «Шины», третий сезон — 2,8 млн зрителей
  6. Raw: 2026 — 2,7 млн зрителей
  7. «Я тебя найду», мини-сериал — 2,5 млн зрителей
  8. «Спецназ», первый сезон — 2,3 млн зрителей
  9. «Дэнни, вперед!», первый сезон — 2 млн зрителей
  10. «Убийства в Айдахо: Университетский кошмар», первый сезон — 1,8 млн зрителей

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 17 – 23 августа 2026 года)
Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 17 – 23 августа 2026 года)
Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место уверенно удержал драматический сериал «Моя блестящая карьера».

На второй строчке остался третий сезон подростковой драмы «Моя жизнь с мальчиками Уолтер». Третью позицию получил новый пятый сезон приключенческого сериала «Внешние мели».

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 17 – 23 августа 2026 года:

  1. «Моя блестящая карьера», первый сезон
  2. «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», третий сезон
  3. «Внешние мели», пятый сезон
  4. «Теракт над Локерби», мини-сериал
  5. «Я тебя найду», мини-сериал
  6. «МОУРИНЬЮ», первый сезон
  7. «Элитные силы», первый сезон
  8. «Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона», первый сезон
  9. «Кровавая жертва», первый сезон
  10. «Оазис», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 17 – 23 августа 2026 года)
Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 17 – 23 августа 2026 года)
Netflix

Читайте нас в Google.News
Теги:
сериалы, рейтинг, Netflix, Что посмотреть, сериалы Netflix

Статьи по теме

Меган Маркл отстранили от съемок в сериале «Джентльмены»: причина
Меган Маркл отстранили от съемок в сериале «Джентльмены»: причина
Скандинавские нуары: ТОП лучших фильмов последних лет
Скандинавские нуары: ТОП лучших фильмов последних лет
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 10 – 16 августа 2026 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 10 – 16 августа 2026 года
Фемили-лук у бассейна: Саша Бо с дочерью попозировали в одинаковых купальниках
Фемили-лук у бассейна: Саша Бо с дочерью попозировали в одинаковых купальниках
Горова сообщила о возвращении дочери в Украину и рассказала о ее бизнесе
Горова сообщила о возвращении дочери в Украину и рассказала о ее бизнесе
Звезда «Безумной свадьбы» Арам Арзуманян перенес операцию после травмы на сцене
Звезда «Безумной свадьбы» Арам Арзуманян перенес операцию после травмы на сцене

Личность дня

День Независимости Украины-2026: как знаменитости поздравляют с 35-й годовщиной

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK