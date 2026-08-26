Какой сериал вырвался в лидеры рейтинга

Автор: Коваленко Наталья

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 17 – 23 августа 2026 года

Пятый сезон приключенческой подростковой драмы «Внешние мели» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 17 по 23 августа 2026 года.

Потеряв одного из своих, Поги стремятся к мести и искуплению, преследуя похищенный артефакт, способный изменить их судьбу. За первую неделю после премьеры сериал собрал 9,4 млн зрителей и 80,6 млн часов просмотров.

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На второй позиции оказался драматический сериал. История о молодой женщине, стремящейся к независимости и собственному пути в мире сложных социальных вызовов, добавила еще 4,7 млн зрителей и 21,8 млн часов просмотров.

Третью позицию занял третий сезон романтической подростковой драмы «Моя жизнь с мальчиками Уолтер». В новых сериях медицинский кризис заставляет Джеки и Уолтеров искать новый выход из ситуации: рискованное хобби, неожиданные гости и романтические отношения создают новые проблемы. За третью неделю сериал привлек 4,3 млн зрителей и собрал 33,9 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 17 – 23 августа 2026 года:

«Внешние мели», пятый сезон — 9,4 млн зрителей «Моя блестящая карьера», первый сезон — 4,7 млн зрителей «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», третий сезон — 4,3 млн зрителей «Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона», первый сезон — 3,1 млн зрителей «Шины», третий сезон — 2,8 млн зрителей Raw: 2026 — 2,7 млн зрителей «Я тебя найду», мини-сериал — 2,5 млн зрителей «Спецназ», первый сезон — 2,3 млн зрителей «Дэнни, вперед!», первый сезон — 2 млн зрителей «Убийства в Айдахо: Университетский кошмар», первый сезон — 1,8 млн зрителей

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 17 – 23 августа 2026 года) Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место уверенно удержал драматический сериал «Моя блестящая карьера».

На второй строчке остался третий сезон подростковой драмы «Моя жизнь с мальчиками Уолтер». Третью позицию получил новый пятый сезон приключенческого сериала «Внешние мели».

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 17 – 23 августа 2026 года:

«Моя блестящая карьера», первый сезон «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», третий сезон «Внешние мели», пятый сезон «Теракт над Локерби», мини-сериал «Я тебя найду», мини-сериал «МОУРИНЬЮ», первый сезон «Элитные силы», первый сезон «Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона», первый сезон «Кровавая жертва», первый сезон «Оазис», первый сезон