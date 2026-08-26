Сериалы Netflix: лучшие на неделе 17 – 23 августа 2026 года
Какой сериал вырвался в лидеры рейтинга
Пятый сезон приключенческой подростковой драмы «Внешние мели» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 17 по 23 августа 2026 года.
Потеряв одного из своих, Поги стремятся к мести и искуплению, преследуя похищенный артефакт, способный изменить их судьбу. За первую неделю после премьеры сериал собрал 9,4 млн зрителей и 80,6 млн часов просмотров.
Читай также: Александр Пономарев открыл собственное издательствоНа второй позиции оказался драматический сериал «Моя блестящая карьера». История о молодой женщине, стремящейся к независимости и собственному пути в мире сложных социальных вызовов, добавила еще 4,7 млн зрителей и 21,8 млн часов просмотров.
Третью позицию занял третий сезон романтической подростковой драмы «Моя жизнь с мальчиками Уолтер». В новых сериях медицинский кризис заставляет Джеки и Уолтеров искать новый выход из ситуации: рискованное хобби, неожиданные гости и романтические отношения создают новые проблемы. За третью неделю сериал привлек 4,3 млн зрителей и собрал 33,9 млн часов просмотров.
10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 17 – 23 августа 2026 года:
- «Внешние мели», пятый сезон — 9,4 млн зрителей
- «Моя блестящая карьера», первый сезон — 4,7 млн зрителей
- «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», третий сезон — 4,3 млн зрителей
- «Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона», первый сезон — 3,1 млн зрителей
- «Шины», третий сезон — 2,8 млн зрителей
- Raw: 2026 — 2,7 млн зрителей
- «Я тебя найду», мини-сериал — 2,5 млн зрителей
- «Спецназ», первый сезон — 2,3 млн зрителей
- «Дэнни, вперед!», первый сезон — 2 млн зрителей
- «Убийства в Айдахо: Университетский кошмар», первый сезон — 1,8 млн зрителей
В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место уверенно удержал драматический сериал «Моя блестящая карьера».
На второй строчке остался третий сезон подростковой драмы «Моя жизнь с мальчиками Уолтер». Третью позицию получил новый пятый сезон приключенческого сериала «Внешние мели».
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 17 – 23 августа 2026 года:
- «Моя блестящая карьера», первый сезон
- «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», третий сезон
- «Внешние мели», пятый сезон
- «Теракт над Локерби», мини-сериал
- «Я тебя найду», мини-сериал
- «МОУРИНЬЮ», первый сезон
- «Элитные силы», первый сезон
- «Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона», первый сезон
- «Кровавая жертва», первый сезон
- «Оазис», первый сезон