Сериалы Netflix: лучшие на неделе 24 – 30 августа 2026 года
Что смотрели украинцы в последние дни лета
Новый документальный детектив «Смерть жены пастора» сенсационно возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 24 по 30 августа 2026 года.
Читай также: Зендея показала редкое детское фото по случаю 30-летияЗа первую неделю после премьеры проект собрал 19 млн зрителей и 43,3 млн часов просмотров. Сериал рассказывает о жизни Мики Миллер, ее токсичном браке и загадочных обстоятельствах смерти.
На второй строчке оказался третий сезон драматического сериала «Цена красоты». Новые эпизоды уже собрали 13 млн зрителей и 81,4 млн часов просмотров.
Хаос сотряс империю Беллари: гнев Горация заставил арестовать семью, Кимми борется за власть, а за каждым безжалостным действием скрывались тайные планы.
Лидер предыдущей недели, пятый сезон приключенческого сериала «Внешние мели», опустился на третью позицию, привлекая 7,4 млн зрителей и собрав 63,4 млн часов просмотров.
Потеряв одного из своих, Живодеры стремятся к мести и искуплению, преследуя похищенный артефакт, способный изменить их судьбу. За первую неделю после премьеры сериал собрал 9,4 млн зрителей и 80,6 млн часов просмотров.
10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 24 – 30 августа 2026 года:
- «Смерть жены пастора», первый сезон — 19 млн зрителей
- «Цена красоты», третий сезон — 13 млн зрителей
- «Внешние мели», пятый сезон — 7,4 млн зрителей
- «Салиш и Джордан Маттер», третий сезон — 4 млн зрителей
- «Дэнни, вперед!», второй сезон — 3,7 млн зрителей
- «Моя жизнь с Уолтерами», третий сезон — 2,5 млн зрителей
- Raw: 2026 (выпуск за 24 августа) — 2,5 млн зрителей
- «Выйдем замуж за Гарри: Воссоединение» — 2,5 млн зрителей
- «Таламаска: Тайный орден», первый сезон — 2,2 млн зрителей
- «Любовь слепа: Великобритания», третий сезон — 2,2 млн зрителей
В рейтинге украинских пользователей Netflix на первое место поднялся драматический сериал «Моя блестящая карьера». неугомонная, проницательная и отказывающаяся подчиняться правилам, Сибилла намерена написать свою собственную историю в эпоху, которая ожидает от нее, что она найдет мужа и остепенится.
Вторую строчку в Украине занял третий сезон сериала «Цена красоты». На третьей позиции разместился новый документальный детектив «Смерть жены пастора».
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 24 – 30 августа 2026 года:
- «Моя блестящая карьера», первый сезон
- «Цена красоты», третий сезон
- «Смерть жены пастора», первый сезон
- «Внешние мели», пятый сезон
- «Джентльмены», первый сезон
- «Я тебя найду», мини-сериал
- «Салиш и Джордан Маттер», третий сезон
- «Внешние мели», первый сезон
- «Моя жизнь с Уолтерами», третий сезон
- «Бомбардировка рейса Pan Am 103», мини-сериал