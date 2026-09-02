Что смотрели украинцы в последние дни лета

Автор: Коваленко Наталья

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 24 – 30 августа 2026 года

Новый документальный детектив «Смерть жены пастора» сенсационно возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 24 по 30 августа 2026 года.

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За первую неделю после премьеры проект собрал 19 млн зрителей и 43,3 млн часов просмотров. Сериал рассказывает о жизни Мики Миллер, ее токсичном браке и загадочных обстоятельствах смерти.

На второй строчке оказался третий сезон драматического сериала «Цена красоты». Новые эпизоды уже собрали 13 млн зрителей и 81,4 млн часов просмотров.

Хаос сотряс империю Беллари: гнев Горация заставил арестовать семью, Кимми борется за власть, а за каждым безжалостным действием скрывались тайные планы.

Лидер предыдущей недели, пятый сезон приключенческого сериала «Внешние мели», опустился на третью позицию, привлекая 7,4 млн зрителей и собрав 63,4 млн часов просмотров.

Потеряв одного из своих, Живодеры стремятся к мести и искуплению, преследуя похищенный артефакт, способный изменить их судьбу. За первую неделю после премьеры сериал собрал 9,4 млн зрителей и 80,6 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 24 – 30 августа 2026 года:

«Смерть жены пастора», первый сезон — 19 млн зрителей «Цена красоты», третий сезон — 13 млн зрителей «Внешние мели», пятый сезон — 7,4 млн зрителей «Салиш и Джордан Маттер», третий сезон — 4 млн зрителей «Дэнни, вперед!», второй сезон — 3,7 млн зрителей «Моя жизнь с Уолтерами», третий сезон — 2,5 млн зрителей Raw: 2026 (выпуск за 24 августа) — 2,5 млн зрителей «Выйдем замуж за Гарри: Воссоединение» — 2,5 млн зрителей «Таламаска: Тайный орден», первый сезон — 2,2 млн зрителей «Любовь слепа: Великобритания», третий сезон — 2,2 млн зрителей

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 24 – 30 августа 2026) Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix на первое место поднялся драматический сериал «Моя блестящая карьера». неугомонная, проницательная и отказывающаяся подчиняться правилам, Сибилла намерена написать свою собственную историю в эпоху, которая ожидает от нее, что она найдет мужа и остепенится.

Вторую строчку в Украине занял третий сезон сериала «Цена красоты». На третьей позиции разместился новый документальный детектив «Смерть жены пастора».

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 24 – 30 августа 2026 года:

«Моя блестящая карьера», первый сезон «Цена красоты», третий сезон «Смерть жены пастора», первый сезон «Внешние мели», пятый сезон «Джентльмены», первый сезон «Я тебя найду», мини-сериал «Салиш и Джордан Маттер», третий сезон «Внешние мели», первый сезон «Моя жизнь с Уолтерами», третий сезон «Бомбардировка рейса Pan Am 103», мини-сериал