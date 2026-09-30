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Сериалы Netflix: лучшие на неделе 21 – 27 сентября 2026 года

Какие сериалы вошли в ТОП-10 самых популярных на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 21 – 27 сентября 2026 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 21 – 27 сентября 2026 года
Netflix

Криминально-биографическая драма-антология «Монстр: История Лиззи Борден» продолжает лидировать в мировой рейтинге сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 21 по 27 сентября 2026 года. Сюжет рассказывает о Лиззи Борден, которая оказалась в ловушке жестокой семьи викторианской эпохи и совершила кровавое убийство своих родителей топором. Вторая неделя показа принесла проекту 14,5 млн зрителей и 95,9 млн часов просмотров.

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Второе место занял новый проект «Золотой билет Вонки». В этом соревновательном реалити-шоу счастливчики попадают на шоколадную фабрику Вонки, где их ждут непредсказуемые игры, испытания и соблазны. За первую неделю шоу привлекло 4,6 млн зрителей и 28,3 млн часов просмотров.

На третьей строчке удержался подростковый спортивный драматический сериал «Стерневая». После семейного скандала подростка-гребчиху Тиган Тао перевозят в маленький городок, где она присоединяется к начинающей мужской команде по гребле в элитной частной школе. За вторую неделю сериал собрал 4,5 млн зрителей и 28,1 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 21 – 27 сентября 2026 года:

  1. «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон — 14,5 млн зрителей
  2. «Золотой билет Вонки», первый сезон — 4,6 млн зрителей
  3. «Рулевая», первый сезон — 4,5 млн зрителей
  4. «Иной мир», первый сезон — 4,2 млн зрителей
  5. «Джентльмены», второй сезон — 4,2 млн зрителей
  6. «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон — 2,7 млн зрителей
  7. Raw: 2026 (выпуск за 21 сентября) — 2,5 млн зрителей
  8. «Джентльмены», первый сезон — 2,4 млн зрителей
  9. «Большой пекарский турнир», четырнадцатая коллекция — 1,7 млн зрителей
  10. «Дэнни, вперед!», второй сезон — 1,7 млн зрителей

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 21 – 27 сентября 2026 года)
Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 21 – 27 сентября 2026 года)
Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix на первую строчку поднялся биографический триллер «Монстр: История Лиззи Борден».

Второе место в Украине занял новый детективный мини-сериал «Последнее дело Холмса». Сюжет рассказывает об актере, чья слава угасает. Он вынужден использовать детективные навыки своих известных персонажей, чтобы раскрыть подозрительную смерть в изолированном отеле, где каждый становится подозреваемым.

На третьей позиции разместился второй сезон криминальной комедии «Джентльмены». В новых сериях у Эдди большие планы по расширению своей империи — с благословения Бобби или без него, а Сюзи начинает искать новый способ расширить бизнес.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 21 – 27 сентября 2026 года:

  1. «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон
  2. «Последнее дело Холмса», мини-сериал
  3. «Джентльмены», второй сезон
  4. «Кукла», мини-сериал
  5. «Джентльмены», первый сезон
  6. «Совершенная ложь», первый сезон
  7. «Рулевая», первый сезон
  8. «Такси для опера», первый сезон
  9. «Отважная девушка», первый сезон
  10. «Мой новый берег», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 21 – 27 сентября 2026 года)
Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 21 – 27 сентября 2026 года)
Netflix

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Теги:
сериалы, рейтинг, Netflix, Что посмотреть, шоу-бизнес, сериалы Netflix

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