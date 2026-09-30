Сериалы Netflix: лучшие на неделе 21 – 27 сентября 2026 года

Какие сериалы вошли в ТОП-10 самых популярных на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья

Криминально-биографическая драма-антология «Монстр: История Лиззи Борден» продолжает лидировать в мировой рейтинге сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 21 по 27 сентября 2026 года. Сюжет рассказывает о Лиззи Борден, которая оказалась в ловушке жестокой семьи викторианской эпохи и совершила кровавое убийство своих родителей топором. Вторая неделя показа принесла проекту 14,5 млн зрителей и 95,9 млн часов просмотров.

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Второе место занял новый проект. В этом соревновательном реалити-шоу счастливчики попадают на шоколадную фабрику Вонки, где их ждут непредсказуемые игры, испытания и соблазны. За первую неделю шоу привлекло 4,6 млн зрителей и 28,3 млн часов просмотров.

На третьей строчке удержался подростковый спортивный драматический сериал «Стерневая». После семейного скандала подростка-гребчиху Тиган Тао перевозят в маленький городок, где она присоединяется к начинающей мужской команде по гребле в элитной частной школе. За вторую неделю сериал собрал 4,5 млн зрителей и 28,1 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 21 – 27 сентября 2026 года:

«Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон — 14,5 млн зрителей «Золотой билет Вонки», первый сезон — 4,6 млн зрителей «Рулевая», первый сезон — 4,5 млн зрителей «Иной мир», первый сезон — 4,2 млн зрителей «Джентльмены», второй сезон — 4,2 млн зрителей «Кукольный домик Габби», четырнадцатый сезон — 2,7 млн зрителей Raw: 2026 (выпуск за 21 сентября) — 2,5 млн зрителей «Джентльмены», первый сезон — 2,4 млн зрителей «Большой пекарский турнир», четырнадцатая коллекция — 1,7 млн зрителей «Дэнни, вперед!», второй сезон — 1,7 млн зрителей

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 21 – 27 сентября 2026 года) Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix на первую строчку поднялся биографический триллер «Монстр: История Лиззи Борден».

Второе место в Украине занял новый детективный мини-сериал «Последнее дело Холмса». Сюжет рассказывает об актере, чья слава угасает. Он вынужден использовать детективные навыки своих известных персонажей, чтобы раскрыть подозрительную смерть в изолированном отеле, где каждый становится подозреваемым.

На третьей позиции разместился второй сезон криминальной комедии «Джентльмены». В новых сериях у Эдди большие планы по расширению своей империи — с благословения Бобби или без него, а Сюзи начинает искать новый способ расширить бизнес.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 21 – 27 сентября 2026 года:

«Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон «Последнее дело Холмса», мини-сериал «Джентльмены», второй сезон «Кукла», мини-сериал «Джентльмены», первый сезон «Совершенная ложь», первый сезон «Рулевая», первый сезон «Такси для опера», первый сезон «Отважная девушка», первый сезон «Мой новый берег», первый сезон