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Конь не удержался: Появились неудачные кадры из сериала "Ведьмак"

Их обнародовал сам производитель проекта.

Конь не удержался: Появились неудачные кадры из сериала "Ведьмак"
Теперь интересно, какие моменты могли стать ляпами во второй порции эпизодов "Ведьмака"
скриншот

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Netflix опубликовал неудачные моменты со съемочных площадок первого сезона многосерийника "Ведьмак". Из них склеили специальный ролик.

Сначала главный герой – ведьмак Геральт – плохо бросает цепь. позже – сбивается по тексту, а еще – рассматривает стебелек у ручья, пока на фоне "сбрасывает балласт" его скакун. Внимание уделили и другим персонажам. Просмотреть клип можно ниже.

Экранизация проекта, основой для которого послужили романы Анджея Сапковского, проходили в Восточной Европе. Первый сезон готовили неподалеку Будапешта. Тогда в кадр попали локации средневекового комплекса, которые передают атмосферу мира Ведьмака. Также сериал снимали в Укрине, Словакии, Чехии и Польше.

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Ранее сообщалось о том, что появился тизер фэнтези "Тень и кость". Проект готовят на основе книг американки Ли Бардуго.

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Теги:
ляпы, Ведьмак, Геральт из Ривии, Геральт

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