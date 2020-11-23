В новом трейлере "Ведьмак" стал рождественской комедией
Даже кровавым сценам подобрали нехарактерную музыку.
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Ресурс Netflix по-новому взглянул на первый сезон сериала "Ведьмак". Вместо фентезийного шоу для взрослой аудитории, проект стал рождественской комедией. Это заметно в обнародованном альтернативном трейлере.
С помощью монтажа в довольно хмурую картинку многосерийника вплели символы Рождества и Нового года: праздничные венки на дверях, люминесценцию, кучи подарков и прочую атрибутику.
Позаботились и об оригинальном музыкальном сопровождении. Сцены жестоких баталий в трелейре сопровождает легкая рождественская музыка.
При этом в трейлере ни слова о втором сезоне. В комментариях пользователи сравнили увиденное с Гринчем – антропоморфным персонажем, который украл Рождество.
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Ранее сообщалось о том, что в сериале "Ведьмак" подыскали замену одному из участников. Вместо датского актера в проект пригласили швейцарца.