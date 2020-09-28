Netflix подобрал замену Туэ Расмуссену в сериале "Ведьмак"

Эскелем во втором сезоне будет швейцарец.

Датский актер Туэ Расмуссен покидает хит-шоу "Ведьмак". Его заменит швейцарец Бэзил Эйденбенз. Расмуссен зашел в Twitter, чтобы объясниться. По словам актера, ему пришлось попрощаться с шоу из-за проблем с расписанием. Те возникли в связи с задержками, обусловленными продолжающейся пандемией коронавируса.

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Рассмусен добавил, что для него это душераздирающе. Но в общем он чувствует счастье и благодарность за проведенные в начале нынешнего года дни на съемочной площадке.

"Все были чрезвычайно вовлечены и увлечены проектом, и это был действительно вдохновляющий опыт", – поделился бывший Эксель.

Также он сердечно поблагодарил всех фанов, которые прислали обнадеживающие сообщения, и пожелал всем участникам проекта удачи с последующей постановкой.

"Я уверен, что второй сезон будет совершенно потрясающим, и теперь я могу смотреть его как фанат, а не как Ведьмак", – подчеркнул актер.

Еще Туэ попросил поклонников выразить новому члену ведьмаковской команды столько же любви, сколько те выразили ему.

В июле было объявлено, что Netflix заказал серию приквелов к "Ведьмаку". Действие нового сериала "Ведьмак: Происхождение крови" будет развиваться в эльфийском мире за 1200 лет до основного шоу. В нем поделятся историей происхождения первого Ведьмака, а также событий, которые привели к "соединению сфер", где "миры монстров, людей и эльфов слились в один".

Популярный фэнтезийный сериал, в котором Генри Кавилл воплощает Геральта из Ривии, дебютировал на потоковой платформе в прошлом году.

Ранее сообщалось о подробностях приквела сериала "Ведьмак".