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Сериалы Netflix: лучшие на неделе 10 – 16 августа 2026 года

Что смотрели украинцы на популярном стриминговом сервисе

Автор: Коваленко Наталья
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 10 – 16 августа 2026 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 10 – 16 августа 2026 года
Netflix

Третий сезон романтической подростковой драмы «Моя жизнь с Уолтерами» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 10 по 16 августа 2026 года. В новых сериях медицинский кризис заставляет Джеки и Уолтеров искать новый выход из ситуации: рискованное хобби, неожиданные гости и романтические отношения создают новые проблемы. За вторую неделю после релиза сериал собрал 8,7 млн зрителей и 68,5 млн часов просмотров.

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На второй позиции дебютировал документальный проект «Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона». Сериал предлагает погружение в сознание одного из самых знаковых преступников XX века через архивные аудиозаписи и показания свидетелей. За первую неделю сериал привлек 4,9 млн зрителей и собрал 14 млн часов просмотров.

Третью позицию занял документальный проект «Убийства в Айдахо: Университетский кошмар». Мини-сериал из трех эпизодов, подробно исследующий историю трагической гибели четырех студентов, добавил еще 3,6 млн зрителей и 8,1 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 10 – 16 августа 2026 года:

  1. «Моя жизнь с Уолтерами», третий сезон — 8,7 млн зрителей
  2. «Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона», первый сезон — 4,9 млн зрителей
  3. «Убийства в Айдахо: Университетский кошмар», первый сезон — 3,6 млн зрителей
  4. «Моя блестящая карьера», первый сезон — 3,1 млн зрителей
  5. «МОУРИНЬЮ», первый сезон — 2,9 млн зрителей
  6. «Теракт над Локерби», мини-сериал — 2,8 млн зрителей
  7. «Я тебя найду», мини-сериал — 2,7 млн зрителей
  8. Raw: 2026 — 2,6 млн зрителей
  9. «Шины», третий сезон — 2,4 млн зрителей
  10. «Лагерь CrunchLabs», первый сезон — 1,8 млн зрителей

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 10 – 16 августа 2026 года)
Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 10 – 16 августа 2026 года)
Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix чарт возглавил новый драматический сериал «Моя блестящая карьера». Неугомонная, проницательная и отказывающаяся подчиняться правилам. Сибилла намерена написать свою собственную историю в эпоху, которая ожидает от нее, что она найдет мужа и остепенится.

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 10 – 16 августа 2026 года)
Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 10 – 16 августа 2026 года)
Netflix

На второй строчке оказался третий сезон подростковой драмы «Моя жизнь с Уолтерами». А третью позицию занял драматический мини-сериал «Теракт над Локерби».

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 10 – 16 августа 2026 года:

  1. «Моя блестящая карьера», первый сезон
  2. «Моя жизнь с Уолтерами», третий сезон
  3. «Теракт над Локерби», мини-сериал
  4. «Дворовые коты Рики Джервейса», первый сезон
  5. «Я тебя найду», мини-сериал
  6. «МОУРИНЬЮ», первый сезон
  7. «Моя жизнь с Уолтерами», первый сезон
  8. «Разговоры с убийцей: Записи Чарльза Мэнсона», первый сезон
  9. «Элитные силы», первый сезон
  10. «1670», третий сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 10 – 16 августа 2026 года)
Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 10 – 16 августа 2026 года)
Netflix

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Теги:
сериалы, рейтинг, Netflix, Что посмотреть, сериалы Netflix

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