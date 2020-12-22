Второму сезону сериала "Бортпроводница" с Кейли Куоко быть

На HBO Max решили не отказываться от еще одной порции успешного проекта.

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Драматический многосерийник "Бортпроводница/The Flight Attendant", как говорится, зашел публике. Шоу, в котором главную роль играет 35-летняя Кейли Куоко, также известна по "Теории большого взрыва", начали показывать на американском интернет-сервисе 26 ноября. Не успел и первый сезон завершиться, как представители потокового сервиса решились продолжать сериал.

Сюжет финального эпизода вполне позволяет продолжать съемки. В нем затронуто главную тайну проекта и предоставлена возможность героини Кэсси Боуден осуществлять свои приключения.

Многосерийник является адаптацией романа Криса Бохджаляна. Разработку сценария возложил на себя Стив Йоки, ранее работавший над проектами "Сверхъестественное" и "Неуклюжая". Что писатель, что сценарист прежде поделились: хотя "Бортпроводница" и рассматривалась как мини-сериал, они с самого старта желали преодолеть границы единственного сезона.

Как гласит сюжети, Кэсси – стюардесса, неравнодушная к выпивке. Как-то после бурной гулянки она оказывается в одной постели с богатым пассажиром. Тот еще и бездыханный. Так стюардесса становится сыщиком, ведь если она не раскроет убийство – сама станет обвиняемой. В ходе своей новой занятости, персонаж Куоко с головой окунается в сферу финансовых и технологических махинаций, а также по-новому смотрит на собственное детство и ценности.

О рейтингах "Бортпроводницы" молчок. Но в пресс-релизе о проекте сказано, что он – "сериал № 1" за всю историю HBO Max.

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Ранее сообщалось о том, что самым популярным сериалом другого известного ресурса стал мультик для самых маленьких.