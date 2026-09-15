Баффи и Энджел увиделись – как выглядят звезды сериала об истребительнице вампиров

Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ встретились на церемонии вручения премии Эмми.

Звезды культового сериала "Баффи – истребительница вампиров/Buffy the Vampire Slayer" Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореаназ встретились на церемонии вручения премии "Эмми", которая 14 сентября состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

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Актеры вместе позировали на красной дорожке, а затем поднялись на сцену, где объявили победителя в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале, антологии или телефильме". Награду в этой номинации получил Мэтью Риз за работу в проекте "Зверь во мне/The Beast in Me".

Перед оглашением результатов Геллар и Бореаназ решили напомнить зрителям, с чего в свое время началась история их персонажей. Актриса описала Баффи как девушку-подростка, которой суждено было бороться с вампирами, демонами и другими силами тьмы. По сюжету она влюбляется в Энджела – вампира с душой, который много веков жил с чувством вины и сожаления за свое прошлое. Герою Бореаназа по сюжету был 241 год.

На встрече актеры также намекнули на то, что окончательного ответа насчет судьбы романтических отношений Баффи и Энджела зрители так и не увидят. Таким образом, они фактически направили публику к пилотному эпизоду запланированного продолжения "Баффи – истребительницы вампиров", которое ранее в этом году не получило зеленого света.

Бореаназ отметил, что всегда считал Баффи и Энджела парой, которая в конце концов должна была быть вместе. В ответ Геллар сказала, что узнать, действительно ли это произошло, уже не удастся.

Для появления на "Эмми" Сара Мишель выбрала розовое платье макси.

instagram sarahmgellar

В последние годы произошел ряд потерь, связанных с актерским и съемочным составом "Баффи". Речь идет, в частности, о Николасе Брэндоне, который сыграл друга Баффи Ксандера Харриса. Актер скончался в марте в возрасте 54 лет. В июне в возрасте 72 лет не стало Энтони Хеда, который на протяжении всех семи сезонов сериала воплощал смотрителя Баффи Руперта Джайлза. Тем временем Мишель Трахтенберг, которая с пятого сезона играла младшую сестру Баффи Дон Саммерс, ушла в феврале 2025 года в возрасте 39 лет.

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За все время существования "Баффи – истребительница вампиров" получила 14 номинаций на прайм-таймовую премию "Эмми". Сериал дважды получал награды – за лучший грим и лучшую музыкальную композицию для драматического сериала. Обе победы случились в 1998 году.