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Самый популярный сериал Netflix в 2020-м – мультфильм для дошкольников

Это проект под названием "CoComelon: Песни для детей".

Самый популярный сериал Netflix в 2020-м – мультфильм для дошкольников
В 2020 году детский развивающий канал Cocomelon получил ютюб-кнопку за 100 миллионов подписчиков
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О том, что мультсериал для малышей, которые только собираются пойти в школу, стал самым популярным на потоковом ресурсе, стало известно из исследования "Reelgood". В нем проанализировано статистику с 27 февраля по 9 декабря 2020 года.

"Песни для детей" возглавили рейтинг проектов, наиболее часто попадавших в десятку самых просматриваемых на сайте. При этом учитывалось место, которое в этой десятке занимал сериал. За первое доставалось 10 баллов, второе – 9 и так далее. Серебряная позиция осталась за "Офисом", а третья ступенька перепада "Ходу королевы". Еще в списке оказались другие проекты. Ниже – полный перечень.  

  • "CoComelon: Песни для детей" – 572 балла
  • "Офис" – 438
  • "Ход королевы" – 431
  • "Король тигров" – 382
  • "Озарк" – 377
  • "Внешние отмели" – 344
  • "Академия Амбрелла" – 320
  • "Неразгаданные тайны" – 310
  • "Кобра Кай" – 299
  • "Слепая любовь" – 297

Второй список отображает количество появлений сериалов в первой десятке. При этом его место в оной уже не учитывалось. Тем не менее оба рейтинга шибко не отличаются.

  • "Офис" – 178 появлений
  • "CoComelon: Песни для детей" – 104
  • "Озарк" – 57
  • "Шиттс Крик" – 55
  • "Аватар: Легенда об Аанге" – 54
  • "Король тигров" – 50
  • "Ход королевы" – 47
  • "Внешние отмели" – 45
  • "Неразгаданные тайны" – 43
  • "Академия Амбрелла" – 43

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Ранее сообщалось о лучших лучших фильмах ко Дню ликвидатора. В их числе – и нашумевший британский сериал "Чернобыль".

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Теги:
сериал, Netflix, Лучший сериал

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