Самый популярный сериал Netflix в 2020-м – мультфильм для дошкольников

Это проект под названием "CoComelon: Песни для детей".

В 2020 году детский развивающий канал Cocomelon получил ютюб-кнопку за 100 миллионов подписчиков

Читай также: Сообщение о смерти Чедвика Боузмана – самый популярный твит 2020 года

О том, что мультсериал для малышей, которые только собираются пойти в школу, стал самым популярным на потоковом ресурсе, стало известно из исследования "Reelgood". В нем проанализировано статистику с 27 февраля по 9 декабря 2020 года.

"Песни для детей" возглавили рейтинг проектов, наиболее часто попадавших в десятку самых просматриваемых на сайте. При этом учитывалось место, которое в этой десятке занимал сериал. За первое доставалось 10 баллов, второе – 9 и так далее. Серебряная позиция осталась за "Офисом", а третья ступенька перепада "Ходу королевы". Еще в списке оказались другие проекты. Ниже – полный перечень.

"CoComelon: Песни для детей" – 572 балла

"Офис" – 438

"Ход королевы" – 431

"Король тигров" – 382

"Озарк" – 377

"Внешние отмели" – 344

"Академия Амбрелла" – 320

"Неразгаданные тайны" – 310

"Кобра Кай" – 299

"Слепая любовь" – 297

Второй список отображает количество появлений сериалов в первой десятке. При этом его место в оной уже не учитывалось. Тем не менее оба рейтинга шибко не отличаются.

"Офис" – 178 появлений

"CoComelon: Песни для детей" – 104

"Озарк" – 57

"Шиттс Крик" – 55

"Аватар: Легенда об Аанге" – 54

"Король тигров" – 50

"Ход королевы" – 47

"Внешние отмели" – 45

"Неразгаданные тайны" – 43

"Академия Амбрелла" – 43

Читай также: "Пацаны" и "Бумажный дом" – самые популярные сериалы 2020 года

Ранее сообщалось о лучших лучших фильмах ко Дню ликвидатора. В их числе – и нашумевший британский сериал "Чернобыль".