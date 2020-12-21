Самый популярный сериал Netflix в 2020-м – мультфильм для дошкольников
Это проект под названием "CoComelon: Песни для детей".
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О том, что мультсериал для малышей, которые только собираются пойти в школу, стал самым популярным на потоковом ресурсе, стало известно из исследования "Reelgood". В нем проанализировано статистику с 27 февраля по 9 декабря 2020 года.
"Песни для детей" возглавили рейтинг проектов, наиболее часто попадавших в десятку самых просматриваемых на сайте. При этом учитывалось место, которое в этой десятке занимал сериал. За первое доставалось 10 баллов, второе – 9 и так далее. Серебряная позиция осталась за "Офисом", а третья ступенька перепада "Ходу королевы". Еще в списке оказались другие проекты. Ниже – полный перечень.
- "CoComelon: Песни для детей" – 572 балла
- "Офис" – 438
- "Ход королевы" – 431
- "Король тигров" – 382
- "Озарк" – 377
- "Внешние отмели" – 344
- "Академия Амбрелла" – 320
- "Неразгаданные тайны" – 310
- "Кобра Кай" – 299
- "Слепая любовь" – 297
Второй список отображает количество появлений сериалов в первой десятке. При этом его место в оной уже не учитывалось. Тем не менее оба рейтинга шибко не отличаются.
- "Офис" – 178 появлений
- "CoComelon: Песни для детей" – 104
- "Озарк" – 57
- "Шиттс Крик" – 55
- "Аватар: Легенда об Аанге" – 54
- "Король тигров" – 50
- "Ход королевы" – 47
- "Внешние отмели" – 45
- "Неразгаданные тайны" – 43
- "Академия Амбрелла" – 43
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