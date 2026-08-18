Неплях прошлась во Франции в платье-газете, как из Секса в большом городе

Анна Неплях примерила копию платья, которое носила Кэрри Брэдшоу, героиня Сары Джессики Паркер.

Раньше похожее платье надевала и Дженна Ортега

Анна Неплях – модель и "Мисс Украина Вселенная 2021" – продемонстрировала поклонникам известный образ во время путешествия во французский город Биаррицу.

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Завсегдатайша инстаграма выбрала платье с газетным принтом, которое является вариацией культового наряда Керри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе". В подобной одежде героиня Сары Джессики Паркер предстает в третьем сезоне популярного проекта.

instagram neplyah

Неплях опубликовала серию кадров, на которых позировала в наряде от бренда Saint Chic. Это платье стоит около 75 долларов. В то же время прототип от Christian Dior авторства Джона Гальяно, вдохновившего создателей копии, сейчас выставляют на онлайн-аукционах по более высокой цене – от 18 тысяч долларов.

Анна решила проверить, насколько хорошо ее подписчики узнают источник вдохновения – поинтересовалась, знает ли публика, откуда происходит этот образ. Ряд пользователей сразу вспомнили Кэрри Брэдшоу.

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Газетный принт, ставший одним из популярных образов Керри Брэдшоу, пользуется спросом и среди современных знаменитостей. Подобное платье, например, раньше примерила голливудская актриса Дженна Ортега.