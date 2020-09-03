АфишаАфиша

Самые богатые знаменитости 2020: рейтинг Forbes

В обновленный рейтинг вошли модели, певцы, спортсмены и актеры.

Самые богатые знаменитости 2020: рейтинг Forbes
Семейство Кардашьян
KylieJenner/Facebook

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Об этом сообщает издание Корреспондент.net

В рейтинге оказались известные музыканты, актеры, модели и спортсмены. Лидером рейтинга оказалось семейство Кардашьян, бизнес-вумен Кайли Дженнер, которая основала Kylie Cosmetics и заработала 590 миллионов долларов, продав 51% акций компании.

Читай также: Меган Маркл и принц Гарри заключили договор с Netflix

Вторую строку в топе занял рэпер Канье Уэст. Он заработал на продажах кроссовок собственного бренда Yeezy. Его доход составил 170 миллионов долларов. На третьем месте оказался теннисист Роджер Федерер. Он заработал 106,3 миллиона долларов на рекламных контрактах.

Самыми высокооплачиваемыми спортсменами стали Криштиану Роналду (105 миллионов долларов) и Лионель Месси  (заработал всего лишь на миллион меньше). Хорошие деньги получил актер Тайлер Перри (97 миллионов долларов) и телеведущий Говард Стерн (90 миллионов долларов).

Ранее сообщалось, что смотреть в кинотеатрах в сентябре. На больших экранах покажут "Мулан", "Новые мутанты" и "Таинственный сад". 

 

Поделись:
Теги:
кино, Forbes, Ким Кардашиан, Forbes рейтинг

Статьи по теме

"Глория": вышел трейлер фильма о феминистке
"Глория": вышел трейлер фильма о феминистке
Концерт группы "Аквариум", короткий метр и спектакль: чем заняться 4 сентября
Концерт группы "Аквариум", короткий метр и спектакль: чем заняться 4 сентября
"Академия Амбрелла": опубликован первый ролик сериала от Netflix
"Академия Амбрелла": опубликован первый ролик сериала от Netflix
Сериал "И будут люди": опубликован первый трейлер
Сериал "И будут люди": опубликован первый трейлер
Названа дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец"
Названа дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец"
Появился новый трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"
Появился новый трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"

Личность дня

Чарли Шину 53: ТОП-5 фильмов

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK