Самые богатые знаменитости 2020: рейтинг Forbes
В обновленный рейтинг вошли модели, певцы, спортсмены и актеры.
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Об этом сообщает издание Корреспондент.net.
В рейтинге оказались известные музыканты, актеры, модели и спортсмены. Лидером рейтинга оказалось семейство Кардашьян, бизнес-вумен Кайли Дженнер, которая основала Kylie Cosmetics и заработала 590 миллионов долларов, продав 51% акций компании.
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Вторую строку в топе занял рэпер Канье Уэст. Он заработал на продажах кроссовок собственного бренда Yeezy. Его доход составил 170 миллионов долларов. На третьем месте оказался теннисист Роджер Федерер. Он заработал 106,3 миллиона долларов на рекламных контрактах.
Самыми высокооплачиваемыми спортсменами стали Криштиану Роналду (105 миллионов долларов) и Лионель Месси (заработал всего лишь на миллион меньше). Хорошие деньги получил актер Тайлер Перри (97 миллионов долларов) и телеведущий Говард Стерн (90 миллионов долларов).
Ранее сообщалось, что смотреть в кинотеатрах в сентябре. На больших экранах покажут "Мулан", "Новые мутанты" и "Таинственный сад".