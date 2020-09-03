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Меган Маркл и принц Гарри заключили договор с Netflix

Всемирно известная пара будет строить кинокарьеру в Голливуде

Меган Маркл и принц Гарри заключили договор с Netflix
Гарри и Меган сложили с себя королевские обязанности 30 марта 2020 года
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Принц Гарри и его жена Меган Маркл заключили контракт со всемирно известной компанией Netflix. Детали сделки не сообщаются. Об этом пишет Лента.

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Известно, что Гарри и Меган примут участие в съемке документальных и художественных фильмов. Также пара будет задействована в создании детских программ.

Сотрудничество Гарри и Меган с Netflix предполагается на несколько лет — говорится в сообщении

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Согласно информации иностранных СМИ, Гарри и Меган после переезда в Америку рассматривали несколько компаний для сотрудничества. В том числе и Disney. Окончательный выбор был сделан в пользу Netflix.

Мы сосредоточимся на производстве контента, который не только информирует, но и воодушевляет – говорится в сообщении четы

Напомним, для получения права переехать в США Гарри и Меган были вынуждены сложить полномочия королевской семьи. Это означает отмену не только обращения Ваше высочество, но и финансирования.

Свадьба Гарри и Меган состоялась в мае 2018 года. Уже в следующем году 6 мая Меган родила принцу наследника — Арчи Виндзора.

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Теги:
Netflix, Меган Маркл, принц Гарри

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