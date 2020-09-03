Меган Маркл и принц Гарри заключили договор с Netflix
Всемирно известная пара будет строить кинокарьеру в Голливуде
Принц Гарри и его жена Меган Маркл заключили контракт со всемирно известной компанией Netflix. Детали сделки не сообщаются. Об этом пишет Лента.
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Известно, что Гарри и Меган примут участие в съемке документальных и художественных фильмов. Также пара будет задействована в создании детских программ.
Сотрудничество Гарри и Меган с Netflix предполагается на несколько лет — говорится в сообщении
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Согласно информации иностранных СМИ, Гарри и Меган после переезда в Америку рассматривали несколько компаний для сотрудничества. В том числе и Disney. Окончательный выбор был сделан в пользу Netflix.
Мы сосредоточимся на производстве контента, который не только информирует, но и воодушевляет – говорится в сообщении четы
Напомним, для получения права переехать в США Гарри и Меган были вынуждены сложить полномочия королевской семьи. Это означает отмену не только обращения Ваше высочество, но и финансирования.
Свадьба Гарри и Меган состоялась в мае 2018 года. Уже в следующем году 6 мая Меган родила принцу наследника — Арчи Виндзора.