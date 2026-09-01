Умер актер фильма «В бой идут одни "старики"» Леонид Марченко

Заслуженного артиста Украины не стало в возрасте 88 лет

Автор: Коваленко Наталья

На 88-м году жизни скончался известный украинский актер Леонид Леонидович Марченко. Печальную весть сообщили на официальной странице в фейсбуке Киевского академического театра юного зрителя на Липках, в котором кинодеятель проработал более шести десятилетий.

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С 1963 года актер работал в ТЮЗе на Липках, где создал около 50 ярчайших сценических ролей в спектаклях «Вишневый сад», «Пеппи Длинныйчулок», «Недоросль», «Сказка о царе Горохе» и многих других.

В его фильмографии более 50 кинопроектов. Среди самых известных кинолент: культовые картины Леонида Быкова «В бой идут одни "старики"» (где Марченко сыграл летчика) и «Аты-баты, шли солдаты», а также фильмы «Лесная песня», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Морская чайка», «Гетсиманский сад» и сериал «Нюхач».

В 1992 году получил звание заслуженного артиста Украины, а в 2009 году был награжден орденом «За заслуги» III степени.

«Леонид Марченко был частью истории нашего театра. Частью его памяти, его голоса, его сцены… Искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам. Светлая память», — говорится в заявлении коллег актера.

Прощание с актером состоится в среду, 2 сентября, в помещении Киевского театра юного зрителя на Липках.