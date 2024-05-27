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Камалия показала, как с эксом-миллиардером едет из Киева за границу

Камалия и Мохаммад Захур проведут время со своими дочерьми в Испании.

Автор: Дмитрий Сыч
Камалия показала, как с эксом-миллиардером едет из Киева за границу
Камалия родила в 36 лет
instagram kamaliyaofficial

Наталья Захур, известная как Камалия, снова показалась в компании своего экс-законного Мохаммада Захура. Вместе с пакистанским миллиардером, отцом ее дочерей Мирабеллы и Арабеллы, 47-летняя певица снялась на железнодорожном вокзале Киева.

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Блондинка отметила в подписи к ролику, что у их детей, обучающихся в Лондоне, начались вторые весенние каникулы. Будут отдыхать школьницы в Пальме-де-Майорке (Испания).

Родители отправились к детям, несмотря на усталость от "организации и проведения" в Украине музыкальной премии, чтобы вместе с потомками "провести время и подарить незабываемые впечатления".

"Для нас самое главное в жизни – это наши дети. Их радость и счастливые глаза – это самое ценное, что мы имеем. Сейчас мы наслаждаемся каждым моментом с нашими дочерьми. Берегите своих близких и цените каждый миг вместе с ними", – также говорится в публикации.
 

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

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Ранее сообщалось, что Камалия с 10-летними дочерьми и 68-летний экс-избранником показалась в ресторане в Португалии.

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Теги:
Лондон, певица, Испания, личная жизнь, дети знаменитостей, Камалия, дети звезд, личная жизнь звезд

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