Камалия показала, как с эксом-миллиардером едет из Киева за границу

Камалия и Мохаммад Захур проведут время со своими дочерьми в Испании.

Наталья Захур, известная как Камалия, снова показалась в компании своего экс-законного Мохаммада Захура. Вместе с пакистанским миллиардером, отцом ее дочерей Мирабеллы и Арабеллы, 47-летняя певица снялась на железнодорожном вокзале Киева.

Читай также: Бывшая Узелкова показала, как выглядит их общий сын в 15

Блондинка отметила в подписи к ролику, что у их детей, обучающихся в Лондоне, начались вторые весенние каникулы. Будут отдыхать школьницы в Пальме-де-Майорке (Испания).

Родители отправились к детям, несмотря на усталость от "организации и проведения" в Украине музыкальной премии, чтобы вместе с потомками "провести время и подарить незабываемые впечатления".

"Для нас самое главное в жизни – это наши дети. Их радость и счастливые глаза – это самое ценное, что мы имеем. Сейчас мы наслаждаемся каждым моментом с нашими дочерьми. Берегите своих близких и цените каждый миг вместе с ними", – также говорится в публикации.

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

instagram kamaliyaofficial

Читай также: Жена Виктора Павлика уменьшила губы и надела маску, чтобы "не пугать людей"

Ранее сообщалось, что Камалия с 10-летними дочерьми и 68-летний экс-избранником показалась в ресторане в Португалии.