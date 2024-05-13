АфишаАфиша
Русский Українська

Екатерина Кухар показала опасные трюки 9-летней дочери

Екатерина Кухар назвала младшего ребенка "своей экстремалкой".

Автор: Дмитрий Сыч
Екатерина Кухар показала опасные трюки 9-летней дочери
У Кухар также есть старший сын
instagram ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар поделилась необычным увлечением своей 9-летней дочери Анастасии. Ребенок занимается конным спортом и достиг в этом немалых результатов.

Читай также: Невестка Ющенко показала "зимнюю мечту" со внуком экс-президента

В своем инстаграме балерина опубликовала видео, на котором девочка демонстрирует экстремальные трюки верхом – стояние в полный рост, повороты спиной, приседания в движении. Трюки контролируются тренером из-за их опасности.

"Моя экстремалка нашла себе новое увлечение", – отметила артистка.

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

Анастасия родилась в браке балерины с коллегой Александром Стояновым. Деятельница также воспитывает старшего сына Тимура от первого брака.

Читай также: Доктор Комаровский показал всех своих внуков – удачную встречу Нового года

Ранее сообщалось, что дочь Веры Брежневой окончила колледж за границей, а также насторожила подписью к посту.

Читайте нас в Google.News
Теги:
спорт, Екатерина Кухар, прогулка на лошадях, дети знаменитостей, дети звезд

Статьи по теме

80-летний Роберт Де Ниро рассказал о воспитании годовалой дочери
80-летний Роберт Де Ниро рассказал о воспитании годовалой дочери
Юрий Ткач рассказал о скрытых талантах
Юрий Ткач рассказал о скрытых талантах
Софи Тернер высказалась о «лживых» заголовках в СМИ о причинах ее развода
Софи Тернер высказалась о «лживых» заголовках в СМИ о причинах ее развода
Принцесса Александра Люксембургская родила первенца
Принцесса Александра Люксембургская родила первенца
Камалия выложила видео с бывшим мужем и дочерьми из Португалии
Камалия выложила видео с бывшим мужем и дочерьми из Португалии
«Так приятно вернуться»: Кэмерон Диас объявила дату выхода ее первого за 10 лет фильма
«Так приятно вернуться»: Кэмерон Диас объявила дату выхода ее первого за 10 лет фильма

Личность дня

Анита Луценко в интервью поделилась своим секретом здорового питания и идеальной формы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK