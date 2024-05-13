Екатерина Кухар показала опасные трюки 9-летней дочери

Екатерина Кухар назвала младшего ребенка "своей экстремалкой".

У Кухар также есть старший сын

Екатерина Кухар поделилась необычным увлечением своей 9-летней дочери Анастасии. Ребенок занимается конным спортом и достиг в этом немалых результатов.

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В своем инстаграме балерина опубликовала видео, на котором девочка демонстрирует экстремальные трюки верхом – стояние в полный рост, повороты спиной, приседания в движении. Трюки контролируются тренером из-за их опасности.

"Моя экстремалка нашла себе новое увлечение", – отметила артистка.

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

instagram ekaterinakukhar_official

Анастасия родилась в браке балерины с коллегой Александром Стояновым. Деятельница также воспитывает старшего сына Тимура от первого брака.

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Ранее сообщалось, что дочь Веры Брежневой окончила колледж за границей, а также насторожила подписью к посту.