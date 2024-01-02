Доктор Комаровский показал всех своих внуков – удачную встречу Нового года
Евгений Комаровский снялся с собственными потомками и поделился возвышенным призывом.
Евгений Комаровский, как и ряд других публичных персон, посвятил публикацию Новому году. 63-летний педиатр выставил в инстаграме кадр с тремя внуками и домашним любимцем.
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В подписи к фотографии деятель объяснил свое видение удачного празднования:
"Все внуки рядом, значит, встречу Нового года можно считать удачной! Держимся и объединяемся!"
Подписчики оставили кандидату медицинских наук комментарии на разных языках:
- "Счастливого Нового года! Мирного неба земли украинской!"
- "Мир вашей стране".
- "Еще ничего не прочла, просто увидела фото – сразу поставила лайк. Спасибо, доктор. Счастья вам и вашим близким!"
Внуков Евгению Комаровскому подарили его два сына – Дмитрий и Андрей 1982-го и 1988-го годов рождения. В семье одного сына родились мальчик и девочка, в семье второго – мальчик.
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