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Доктор Комаровский показал всех своих внуков – удачную встречу Нового года

Евгений Комаровский снялся с собственными потомками и поделился возвышенным призывом.

Автор: Дмитрий Сыч
Доктор Комаровский показал всех своих внуков – удачную встречу Нового года
У Комаровского – двое сыновей и трое внуков
instagram doctor_komarovskiy

Евгений Комаровский, как и ряд других публичных персон, посвятил публикацию Новому году. 63-летний педиатр выставил в инстаграме кадр с тремя внуками и домашним любимцем.

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В подписи к фотографии деятель объяснил свое видение удачного празднования:

"Все внуки рядом, значит, встречу Нового года можно считать удачной! Держимся и объединяемся!"

instagram doctor_komarovskiy

Подписчики оставили кандидату медицинских наук комментарии на разных языках:

  • "Счастливого Нового года! Мирного неба земли украинской!"
  • "Мир вашей стране".
  • "Еще ничего не прочла, просто увидела фото – сразу поставила лайк. Спасибо, доктор. Счастья вам и вашим близким!"

Внуков Евгению Комаровскому подарили его два сына – Дмитрий и Андрей 1982-го и 1988-го годов рождения. В семье одного сына родились мальчик и девочка, в семье второго – мальчик.

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Ранее мы писали, что внучка Софии Ротару осуществила новый модный выход на Манхэттене.

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Теги:
Новый год, Украина, Доктор Комаровский, дети знаменитостей, дети звезд

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