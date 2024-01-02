"2024-й мне не навредит": дочь Фреймут показалась в облегающем леопардовом платье
Злата Митчелл поделилась новогодними фото в эффектном наряде, которые публика встретила с восторгом.
В феврале Злата, по меркам украинского законодательства, станет совершеннолетней
instagram zlata_mitchell
Первенец Ольги Фреймут Злата Митчелл, которой 17 февраля исполнится 18, описала свое настроение относительно встречи Нового года. Попутно девушка опубликовала четыре фотографии в длинном облегающем платье с хищным узором.
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Ребенок украинской телеведущей и британца Нила позировала у зеркала во весь рост, двери и ступенек.
"2024-й мне не навредит. Благодарю вас всех за то, что вы в моей жизни", – подписала пост на английском Злата.
instagram zlata_mitchell
instagram zlata_mitchell
instagram zlata_mitchell
instagram zlata_mitchell
- "Великолепная девушка!"
- "Одержимость".
- "Злата, какая ты шикарная".
- "Сияющая".
- "Люблю тебя".
- "И тебе большое спасибо, что являешся частью нашего. С Новым годом", – откликнулись о кадрах подписчики Митчелл.
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Ранее мы писали, что пижамное новогоднее фото с дочерью Софией и нынешним избранником Исааком Виджраку показала Ани Лорак.