"2024-й мне не навредит": дочь Фреймут показалась в облегающем леопардовом платье

Злата Митчелл поделилась новогодними фото в эффектном наряде, которые публика встретила с восторгом.

В феврале Злата, по меркам украинского законодательства, станет совершеннолетней

Первенец Ольги Фреймут Злата Митчелл, которой 17 февраля исполнится 18, описала свое настроение относительно встречи Нового года. Попутно девушка опубликовала четыре фотографии в длинном облегающем платье с хищным узором.

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Ребенок украинской телеведущей и британца Нила позировала у зеркала во весь рост, двери и ступенек.

"2024-й мне не навредит. Благодарю вас всех за то, что вы в моей жизни", – подписала пост на английском Злата.

instagram zlata_mitchell

instagram zlata_mitchell

instagram zlata_mitchell

instagram zlata_mitchell

"Великолепная девушка!"

"Одержимость".

"Злата, какая ты шикарная".

"Сияющая".

"Люблю тебя".

"И тебе большое спасибо, что являешся частью нашего. С Новым годом", – откликнулись о кадрах подписчики Митчелл.

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Ранее мы писали, что пижамное новогоднее фото с дочерью Софией и нынешним избранником Исааком Виджраку показала Ани Лорак.