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Санта Димопулос сообщила, что ей понадобится операция

Певица объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательство

Автор: Коваленко Наталья
Санта Димопулос сообщила, что ей понадобится операция
Санта Димопулос сообщила, что ей понадобится операция instagram.com/santadimopulos

Украинская певица, предпринимательница и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос сообщила фанам, что отправилась в путешествие, однако не ради отдыха. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис бывшая участница группы «ВИА Гра» и победительница «Танцев со звездами» рассказала, что улетела в другую страну, чтобы сделать операцию.

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Знаменитость призналась, что после вторых родов в 2019 году у нее появился диастаз прямых мышц живота. По словам Санты, она решилась на хирургическое вмешательство не только из-за эстетического вида, но и чтобы предотвратить разлычные осложнения в виде грыж, атрофии мышц и опущения внутренных органов. 

«Я лечу оперировать диастаз. Это расхождение в стороны прямых мышц живота. Вы помните, что Софа родилась брльше 4 кг и на 42-й неделе? Операция по удалению диастаза позволяет не только восстановить внешний вид живота и сохранить его эстетическую привлекательность, но и предупредить возможные осложнения — грыжи, опущение внутренних органов, атрофию мышц», — поделилась звезда.

Санта Димопулос сообщила, что ей понадобится операция instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос сообщила, что ей понадобится операция instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос сообщила, что ей понадобится операция instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос сообщила, что ей понадобится операция instagram.com/santadimopulos

Ранее мы писали, что российского актера, воюющего на стороне ВСУ, заочно приговорили к пожизненному сроку в РФ.

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Теги:
шоу-бизнес, Санта Димопулос, операции звезд

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