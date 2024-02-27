Марго Робби предстала на светском мероприятии в необычном черном мини-платье

Актриса в эффектном образе.

Автор: Мельник Анна

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На минувших выходных в Лос-Анджелесе состоялась 35-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров, которую посетила знаменитая австралийская актриса Марго Робби. Звезда фильма "Барби" прибыла на мероприятие в эффектном образе, в этот раз сделав ставку на мини.

Марго Робби Getty Images

Марго выбрала оригинальное черное мини-платье от бренда Balmain. Наряд имел белый воротник, длинные рукава и открытые плечи, а модная геометрическая вставка на уровне бедер разбавила строгость платья. Также актриса подобрала маленькую черную сумочку. Из украшений Робби предпочла серебряное колье, серьги из камней и несколько роскошных колец. Выпрямленные волосы звезда оставила распущенными, а вечерний макияж со стрелками удачно завершил образ.

Марго Робби Getty Images

Марго Робби Getty Images

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