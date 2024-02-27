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Марго Робби предстала на светском мероприятии в необычном черном мини-платье

Актриса в эффектном образе.

Автор: Мельник Анна
Марго Робби предстала на светском мероприятии в необычном черном мини-платье
Марго Робби
Getty Images

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На минувших выходных в Лос-Анджелесе состоялась 35-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров, которую посетила знаменитая австралийская актриса Марго Робби. Звезда фильма "Барби" прибыла на мероприятие в эффектном образе, в этот раз сделав ставку на мини.

Марго Робби
Марго Робби
Getty Images

Марго выбрала оригинальное черное мини-платье от бренда Balmain. Наряд имел белый воротник, длинные рукава и открытые плечи, а модная геометрическая вставка на уровне бедер разбавила строгость платья. Также актриса подобрала маленькую черную сумочку. Из украшений Робби предпочла серебряное колье, серьги из камней и несколько роскошных колец. Выпрямленные волосы звезда оставила распущенными, а вечерний макияж со стрелками удачно завершил образ.

Марго Робби
Марго Робби
Getty Images

Марго Робби
Марго Робби
Getty Images

Ранее Марго Робби показала самый модный маникюр на короткие ногти на весну 2024.

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Теги:
стиль, премия, Марго Робби, образ

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