Фреймут выставила томные фото, снявшись на полу у шкафа

Ольга Фреймут устроила киевскую фотосессию в привычном для себя наряде.

Ольга Фреймут продемонстрировала новый образ, отвечающий ее привычным стилевым предпочтениям. Ранее 44-летняя телеведущая рассказывала, что предпочитает спокойные оттенки – серый, голубый и коричневый – а также минимализм и эстетику old money.

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Свежими кадрами публичная персона поделилась в инстаграме. Для фотосессии она выбрала шелковый костюм украинского бренда в сером цвете, который согласен с оттенком ее глаз.

На снимках Фреймут позирует возле деревянного шкафа, сидя на полу. Главное внимание на фотографиях уделено лицу телеведущей.

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

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Кадры сняты в Киеве, где Ольга бывает достаточно часто. Недавно она также публиковала фотографии из столицы, для которых позировала вместе с супругом в лифте. А до этого телеведущая показывала фигуру в купальнике во время отдыха в Испании.