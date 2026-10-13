Кароль сверкнула бюстом в платьях с глубоким декольте и корсетом

Тина Кароль также показалась в костюме со шнуровкой.

Кароль располагает рядом пикантных костюмов для своих шоу

Тина Кароль начала всеукраинский тур "Любовь. Слезы. Манифест" вскоре после отмены концерта во Дворце спорта. Новыми сценическими образами 41-летняя певица поделилась с почитателями в блоге.

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Артистка опубликовала серию фотографий в нарядах для концертов, созданных украинскими брендами. Среди ее образов – шелковое платье макси с глубоким декольте, цветочным акцентом и пышной баской, а также кружевной комплект с откровенным лифом и юбкой с разрезами.

Отдельное внимание Кароль уделила корсетным платьям со шнуровкой. Для одного из образов она позировала в черном стиле, для другого – продемонстрировала фигуру в коротком наряде.

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

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Певица поблагодарила всех, кто уже посетил ее концерты, и отметила, что тур только начинается. Также она выразила "отдельную любовь" украинским производителям, приобщившимся к созданию сценических костюмов.