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Марго Робби показала самый модный маникюр на короткие ногти на весну 2024

Красивая идея от актрисы.

Автор: Мельник Анна
Марго Робби показала самый модный маникюр на короткие ногти на весну 2024
Марго Робби
Getty Images

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Когда ногти короткие, маникюр должен решать сразу несколько задач: придать им аккуратный и ухоженный вид, а также их нужно сделать полноценной деталью образа. Для этого важно правильно подобрать цвет и дизайн. Недавно знаменитая австралийская актриса Марго Робби показала маникюр, который полностью соответствует всем вышеперечисленным критериям. 

Маникюр Марго Робби фото: Instagram betina_goldstein
Маникюр Марго Робби фото: Instagram betina_goldstein

Марго сделали микрофренч — это очень тоненькие полоски на кончиках ногтей, которые идеально смотрятся именно на короткой длине и нюдовой основе. К слову, оригинальное прочтение классического френча — одно из самых модных решений на сезон весна-лето 2024, так что обязательно попробуйте его повторить со своим нейл-мастером.

Ранее мы писали про антитренды маникюра 2024: о каких дизайнах стоит забыть.

 

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Теги:
весна, Марго Робби, маникюр, красота

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