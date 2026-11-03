Кухар удивила прической, которую носила в 18 лет
Екатерина Кухар показала, как выглядели ее волосы в 2000-м году.
Екатерина Кухар – 44-летняя прима-балерина – вспомнила свою юность и поделилась архивными фотографиями. На кадрах, снятых в 2000-м году, она предстала с короткой текстурированной стрижкой шегги.
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Фото артистка опубликовала в инстаграм-историях по случаю дня рождения фотографа Ольги Домбровской, которая и сделала эти кадры. На тот момент Екатерине было около 18 лет.
В юности Кухар имела густые темные волосы и носила рваную стрижку, которая не похожа на ныне привычные для нее образы с длинными прядями.
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Балерина воспитывает двоих детей: 17-летнего сына Тимура от первого брака и дочь Анастасию, которой почти 12 лет. Девочка родилась в отношениях Екатерины с артистом балета Александром Стояновым.