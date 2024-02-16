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Жерар Депардье снова стал фигурантом дела о сексуальном насилии

Еще одна женщина подала заявление на кинозвезду

Автор: Коваленко Наталья
Жерар Депардье снова стал фигурантом дела о сексуальном насилии
Жерар Депардье снова стал фигурантом дела о сексуальном насилии
Getty Images

Против французского актера Жерара Депардье  подали в правоохранительные органы четвертую жалобу за ​​сексуальное насилие. После Шарлотты Арну в 2018 году, Элен Даррас и Рут Бальза в 2023 году заявление на актера напилала еще одна женщина, которая работала ассистенткой съемок. Как пишет Ouest France, документы были переданы 9 января 2024 года в Париже.

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Прокуратура начала предварительное расследование в отношении 75-летнего актера касательно съемок фильма «Фокусник и сиамцы» режиссера Жана-Пьера Моки в 2014 году. По словам анонимной заявительницы, которой на тот момент было 24 года, актер трогал ее ягодицы и отпускал нецензурные замечания с первой встречи, у него дома в Париже. В первый день съемок в Дуэ-ла-Фонтен Жерар прикасался к интимным местам девушки и делал сексуальные предложения.

Адвокат Жерара Депардье Кристиан Сен-Пале утверждает, что узнал о существовании новой жалобы «через прессу». Он напоминает, что его клиент «категорически оспаривает факты, которые можно квалифицировать как сексуальное насилие», как и в других текущих судебных делах.

Ранее мы писали, что бывшая жена Виталия Кличко объявила о возобновлении модельной карьеры.

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Теги:
Жерар Депардье, шоу-бизнес

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