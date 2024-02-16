«Какая разница украинцам?»: Приходько высказалась о вероятной смерти Навального

В Сети распространяются слухи о гибели российского оппозиционера

Автор: Коваленко Наталья

Украинская исполнительница Анастасия Приходько гневно высказалась об украинцах, которых больше интересует судьба российского оппозиционера Алексея Навального, чем украинских бойцов на передовой. В пятницу, 16 февраля, в Сети начали распространяться слухи о том, что «главный критик Путина» якобы умер из-за тромба в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

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Приходько на своей странице в Инстаграм напомнила, что оккупанты ежедневно убивают украинских деятелей искусства и спорта, но об этом СМИ в России не пишут. Поэтому звезда сцены искренне не понимает, почему в Украине так активно обсуждают вероятную гибель Навального вместо того, чтобы помогать украинским военнослужащим в Авдеевке.

«Бл* какая разница Украинцам до смерти Навального? Они каждый день убивают наших спортсменов, фотографов, художников и в России об этом молчат! А тут помчалась вся лента в Навальном…. Эй У НАС ЖОПА НА АВДОСЕ!!!!! Помогите сделать сбор на 3-ю штурмовую!!! О ПАЦАНАХ ДУМАЙТЕ!!! На Раисе и без вас разберутся!!!! П*здец!», — отреагировала артистка.

В конце поста Анастасия заявила, что нельзя никому верит из иностранных политиков. В частности, она написала, что именно европейские лидеры гарантировали Навальному безопастное возвращение в Москву несколько лет назад. Кроме того, она раскритиковала сенат США, который в критический для Украины момент отправился в отпуск.

«Не забывайте, что именно Европейские лидеры давали гарантии Навальному, чтобы он возвращался в Москву и что все с ним будет хорошо, потом ему дали "Оскар" и забыли о нем! Байден обещал еще в 2021 году, что Россия понесет катастрофические последствия в случае смерти Навального!!! Но ничего не будет! Давайте дома за собой порядок наводить…. Никому нельзя доверять! Когда мы находимся в катастрофической ситуации на фронте, когда нам очень нужно оружие, сенат п*здует в отпуск! Вот и все!!!! Но помните сейчас ничего не бывает просто так! Ничего… У всего есть своя последовательность и конец… Это великая Игра!», — обратилась к подписчикам Приходько.

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