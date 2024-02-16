Певец отменил тур и стал военнослужащим

Автор: Коваленко Наталья

Музыкант thekomakoma объявил о том, что пошел служить на фронт instagram.com/thekomakoma

Украинский музыкант и саундпродюсер Сергей Силаков, который выступал под сценическим именем thekomakoma, отправился служить на фронт. На своей странице в Instagram артист объявил о том, что стал военнослужащим батальона аэроразведки «Гроза».

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Исполнитель хитов «Простотак», «Танцюю сам» и «Водний спорт» записал в форме ВСУ видеообращение к поклонникам, где попросил поддержать его подразделение донатами.

За два дня до публикации ролика thekomakoma заявил, что поддерживает мобилизацию. Также в разделе сторис певец из Тернопольской области сообщил, что не будет ехать в концертный тур, но тогда причину отмены гастролей не рассекретил.

«Есть время развлечений, есть время войны. Никто, кроме нас, не спасет нас», — написал в одной из публикаций thekomakoma.

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