Звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард арестован за хранение наркотиков
Исполнителя роли клоуна Пеннивайза оштрафовали на крупную сумму
Звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард арестован за хранение наркотиков
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Известный актер Билл Скарсгард был арестован в Швеции за хранение наркотиков. Как пишет TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 33-летнюю звезду экранизации романа Стивена Кинга «Оно» задержали в аэропорту Арланда в Стокгольме еще в октябре с 2,43 граммами марихуаны, но приговор был вынесен только среду, 14 февраля.
Читай также: Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая не любит публичностиСкарсгард признал себя виновным в совершении преступления и представил документы в суд. Билла обязали выплатить штраф в размере 40 000 шведских крон (около 3834 долларов и около 144 тысяч гривен).
Напомним, что, кроме роли клоуна Пеннивайза, Скарсгард известен по съемкам в телесериале «Хемлок Гроув» и фильмах «Взрывная блондинка»,«Дэдпул 2», «Нация убийц», «Вечные» и «Джон Уик 4».
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