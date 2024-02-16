Звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард арестован за хранение наркотиков

Исполнителя роли клоуна Пеннивайза оштрафовали на крупную сумму

Автор: Коваленко Наталья

Известный актер Билл Скарсгард был арестован в Швеции за хранение наркотиков. Как пишет TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 33-летнюю звезду экранизации романа Стивена Кинга «Оно» задержали в аэропорту Арланда в Стокгольме еще в октябре с 2,43 граммами марихуаны, но приговор был вынесен только среду, 14 февраля.

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Скарсгард признал себя виновным в совершении преступления и представил документы в суд. Билла обязали выплатить штраф в размере 40 000 шведских крон (около 3834 долларов и около 144 тысяч гривен).

Напомним, что, кроме роли клоуна Пеннивайза, Скарсгард известен по съемкам в телесериале «Хемлок Гроув» и фильмах «Взрывная блондинка»,«Дэдпул 2», «Нация убийц», «Вечные» и «Джон Уик 4».

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