Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая не любит публичности

Ведущая поздравила наследницу с днем рождения

Автор: Коваленко Наталья

Украинская ведущая, актриса и блогерша Маша Ефросинина посвятила новый пост своему старшему ребенку от брака с Тимуром Хромаевым. На своей странице в Инстаграм телезвезда впервые за долгое время разместила фото с дочерью Наной. Ефросинина публично поздравила наследницу с 20-летием и по случаю праздника обнародовала редкий кадр из семейного альбома.

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На архивном снимке Нана еще совсем маленькая. Девочка в рубашке персикового оттенка, красной юбке и белых колготах позировала на кухне со своей звездной мамой, которая была одета в леопардовый халат.

«Сегодня тебе исполнилось 20 лет, моя единственная и неповторимая Нана. Я люблю тебя! Люблю сильно и безгранично. И желаю только счастливой судьбы!», — обратилась к имениннице Маша.

Напомним, что в одном из интервью год назад Ефросинина заявила, что ее дочь совершенно не любит быть в центре внимания, поэтому редко выходит с ней на публичные мероприятия и не позволяет снимать себя для постов в соцсетях. Нана закончила экстерном колледж в Канаде и поступила в нидерландский университет.

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