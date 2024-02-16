Звезду «Внешних отмелей» Остина Норта арестовали после нападения на сотрудников больницы
Актер заявил, что не помнит событий того дня
Известный актер Остин Норт был аретован после того, как напал на нескольких сотрудников отделения неотложной помощи больницы Университетского медицинского центра в Лас-Вегасе, штат Невада. Как пишет TMZ со ссылкой на полицейский отчет, 13 февраля офицеры были отправлены на место происшествия, где они поговорили с предполагаемыми жертвами после сообщений о нападении и избиении.
Читай также: Дочь Пола Уокера подала на развод спустя 2 месяца после объявления о расставании с мужемСпустя два дня после инцидента 27-летний исполнитель роли Топпера Торнтона в сериале Netflix «Внешние отмели» прокомментировал свое задержание по подозрению в нападении на сотрудников больницы. В своем заявлении в Instagram Storіes Норт признался, что почти не помнит событий того дня и добавил, что приехал в медцентр с симптомами сердечного приступа и панической атаки.
«Я глубоко расстроен событиями, которые произошли в Лас-Вегасе. Мой друг отвез меня в больницу, потому что я думал, что у меня сердечный приступ... Было взято несколько тестов, включая анализ крови, который оказался отрицательным на наличие в моем организме каких-либо наркотиков или алкоголя. У меня случился сильный приступ паники. Я очень мало помню о событиях того дня в больнице. Я испытываю огромное уважение к медицинским работникам и персоналу больницы. Я боролся с тревогой в течение многих лет, и это была самая сильная паническая атака, которую я когда-либо испытывал. В дальнейшем я надеюсь пролить свет на это изнурительное расстройство и послать надежду тем, кто тоже боролся», — обратился Остин к подписчикам.
Ранее мы писали, что бывшая жена Виталия Кличко объявила о возобновлении модельной карьеры.