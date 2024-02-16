Звезду «Внешних отмелей» Остина Норта арестовали после нападения на сотрудников больницы

Актер заявил, что не помнит событий того дня

Автор: Коваленко Наталья

Известный актер Остин Норт был аретован после того, как напал на нескольких сотрудников отделения неотложной помощи больницы Университетского медицинского центра в Лас-Вегасе, штат Невада. Как пишет TMZ со ссылкой на полицейский отчет, 13 февраля офицеры были отправлены на место происшествия, где они поговорили с предполагаемыми жертвами после сообщений о нападении и избиении.

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Спустя два дня после инцидента 27-летний исполнитель роли Топпера Торнтона в сериале Netflix «Внешние отмели» прокомментировал свое задержание по подозрению в нападении на сотрудников больницы. В своем заявлении в Instagram Storіes Норт признался, что почти не помнит событий того дня и добавил, что приехал в медцентр с симптомами сердечного приступа и панической атаки.

«Я глубоко расстроен событиями, которые произошли в Лас-Вегасе. Мой друг отвез меня в больницу, потому что я думал, что у меня сердечный приступ... Было взято несколько тестов, включая анализ крови, который оказался отрицательным на наличие в моем организме каких-либо наркотиков или алкоголя. У меня случился сильный приступ паники. Я очень мало помню о событиях того дня в больнице. Я испытываю огромное уважение к медицинским работникам и персоналу больницы. Я боролся с тревогой в течение многих лет, и это была самая сильная паническая атака, которую я когда-либо испытывал. В дальнейшем я надеюсь пролить свет на это изнурительное расстройство и послать надежду тем, кто тоже боролся», — обратился Остин к подписчикам.

Остин Норт о своем аресте instagram.com/austinnorth55

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