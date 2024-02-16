Мидоу Уокер более двух лет была женой актера Луиса Торнтон-Аллана

Автор: Коваленко Наталья

Дочь Пола Уокера подала на развод спустя 2 месяца после объявления о расставании с мужем

Модель Мидоу Уокер официально подала на развод со своим мужем, актером Луисом Торнтон-Алланом. Согласно юридическим документам, полученным The Blast, 25-летняя дочь покойного голливудского актера Пола Уокера написала заявление о расторжении брака спустя два месяца после того, как объявила о своем расставании с Луисом в Инстаграм.

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«После трех прекрасных лет брака мы пришли к соглашению расстаться полюбовно. Это действительно единое решение, и мы искренне надеемся, что все будут уважать наши пожелания о конфиденциальности. Мы сохраняем взаимную любовь и уважение друг к другу и будем продолжать поддерживать друг друга», — говорилось в сообщении.

Пара поженилась в октябре 2021 года на интимной церемонии на пляже в Доминиканской республике. Вин Дизель, близкий друг отца Мидоу, проводил ее под венец.

Отметим, что разрыв отношений Уокер и Торнтон-Аллана произошел почти через четыре года после того, как модель сделала аборт в начале пандемии.

Мидоу Уокер и Луис Торнтон-Аллан Getty Images

Ранее мы писали, что бывшая жена Виталия Кличко объявила о возобновлении модельной карьеры.