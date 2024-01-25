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ТОП-5 звезд, которые стали родителями в зрелом возрасте

Кто из знаменитостей не побоялся стать мамой в зрелом возрасте

Автор: Мельник Анна
ТОП-5 звезд, которые стали родителями в зрелом возрасте
ТОП-5 звезд, которые стали родителями в зрелом возрасте
Getty Images

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В современном мире женщине порой сложно совмещать карьеру и личную жизнь. Именно поэтому многим из них удается выйти замуж и родить детей уже в зрелом возрасте. Однако голливудские красотки из нашей подборки на собственном примере доказали, что все происходит вовремя, и никогда не поздно решиться стать мамой.

Холли Берри

Холли Берри
Холли Берри
Getty Images

Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми" Холли Берри стала мамой в 41 год. Она родила дочь Налу в 2008 году от манекенщика Гэбриела Обри. Кроме того, в 2013-м, в 47-летнем возрасте, американская кинодива родила сына Масео от французского актера Оливье Мартинеса. В одном из интервью Холли призналась, что это стало настоящим шоком для нее, ведь она уже готовилась к менопаузе.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи с дочерью Девой Кассель
Моника Беллуччи с дочерью Девой Кассель
instagram monicabellucciofficiel

Итальянская актриса Моника Беллуччи также стала впервые мамой в 39-летнем возрасте. Она родила Венсану Касселю дочь Деву. А уже в 45 лет звезда вновь забеременела, и на свет появилась вторая дочь Леони. Однако Моника призналась, что поздние роды — серьезный риск:

«Женщины, которые рожают поздно, как я, любят говорить, какие они смелые. Это правда, ведь чем старше ты становишься, тем больше риска для тебя и ребенка. Но лично я себя смелой не считаю, я считаю, что мне повезло. Когда я родила первого ребенка в 39 лет, я говорила, что хочу второго ребенка как можно скорее, но не была готова к этому в реальности. Дети — это не фильмы, они не терпят суеты и спешки в подготовке к их появлению».

Ева Лонгория

Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном
instagram evalongoria

А вот звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория неоднократно упоминала о том, что имеет слишком эгоистичный характер, чтобы рожать детей. Однако в 2016 году актриса стала женой мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, а в 2018 году подарила ему сына, которого назвали Сантьяго Энрике. Тогда Еве было 42 года. После рождения мальчика знаменитость призналась, что мир перевернулся с ног на голову. А ещё Лонгория обожает делиться милыми фото и видео с сыном на своей странице в instagram.

Анджела Бассет

Анджела Бассет
Анджела Бассет
Getty Images

Звезда "Американской истории ужасов" Анджела Бассет вышла замуж за актера Кортни Б. Вэнса ещё в 1997 году, но актриса никак не могла забеременеть. В 2006 году супруги решили воспользоваться услугами суррогатной матери, и у них родились близнецы — дочь Бронвин и сын Слейтер. Анджела признается, что старается дать своим детям свободу выбора, однако они стараются постоянно наслаждаться совместным времяпровождением.

Ева Мендес

Ева Мендес и Райан Гослинг с детьми
Ева Мендес и Райан Гослинг с детьми
Getty Images

И последняя героиня нашей подборки — Ева Мендес. Американская актриса уже более 10 лет состоит в отношениях с актером Райаном Гослингом. Пара до сих пор не узаконила свои отношения, однако они воспитывают двух дочерей. Эсмеральду Мендес родила в 2014-м году, когда ей было 40 лет. А еще через два года на свет появилась вторая дочь пары Амада Ли.

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Теги:
Холли Берри, Моника Беллуччи, Ева Мендес, дети звезд, Ева Лонгория, подборка

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