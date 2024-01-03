Участница «Холостяка-12» Виктория Варлей беременна первенцем

39-летняя актриса несколько месяцев скрывала беременность

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Виктория Варлей, которая участвовала в 12-м сезона реалити-шоу «Холостяк», впервые станет мамой. 39-летняя звезда сериала «Дільничний з ДВРЗ-2», которая еще в ноябре постила фото в купальнике, неожиданно для фанов объявила о своей беременности.

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В среду, 3 января, на своей странице в Инстаграм Варлей запостила любимые видео 2023 года, где она демонстрирует уже довольно большой оголенный животик. В ролике бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка позировала на камеру в сером свитере и коротких черных шортах. По словам Виктории, за время беременности она набрала 20 килограмм.

«Это мои любимые Reels за 2023 год. P.S. Спасибо всем подписчикам, кто все это время не замечал мои +20 кг. Вы лучшие!», — написала Варлей и в английском варианте текста рассекретила, что этот вес она набрала за 6 месяцев.

Напомним, что в начале прошлого года Варлей рассказала, что вышла замуж за американского бизнесмена с российскими корнями, который старше ее на 10 лет.

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