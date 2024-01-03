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«Купите голову»: Бедняков гневно обратился к блогерам, которые снимают работу ПВО

Ведущий напомнил, что за съемку можно получить тюремный срок

Автор: Коваленко Наталья
«Купите голову»: Бедняков гневно обратился к блогерам, которые снимают работу ПВО
«Купите голову»: Бедняков гневно обратился к блогерам, которые снимают работу ПВО instagram.com/biedniakov

Украинский ведущий и волонтер Андрей Бедняков гневно отреагировал на то, что некоторые украинские блогеры выкладывают в Интернет видео с работой ПВО во время российских обстрелов. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис шоумен расскритиковал звезд Сети, которые за два года полномасштабной войны до сих пор не поняли, что, снимая успешную работу украинских воинов, они на самом деле помогают врагу.

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Бедняков назвал таких блогеров «амебами» и напомнил, что за видео с работой ПВО можно получить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти лет. Свое обращение он обнародовал 2 января после очередных массированных ударов по Киеву и Харькову.

«Я вот не понимаю: почему еще есть амебы, которые снимают возле окон работу ПВО. Вы, блогеры, бл*дь, продайте ваши телефоны и купите голову в АТБ! Лучше поснимайте, как вас будут кормить в СИЗО лет пять», — возмутился Андрей.

Бедняков обратился к блогерам, которые снимают работу ПВО instagram.com/biedniakov
Бедняков обратился к блогерам, которые снимают работу ПВО instagram.com/biedniakov

Ранее мы писали, что Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел.

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Теги:
шоу-бизнес, Андрей Бедняков, война в Украине

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