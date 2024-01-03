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Известный голливудский актер записал видеообращение в поддержку Херсона

Микки Рурк пообещал жителям украинского города собрать миллион долларов на восстановление домов

Автор: Коваленко Наталья
Известный голливудский актер записал видеообращение в поддержку Херсона
Известный голливудский актер записал видеообращение в поддержку Херсона
Getty Images

Американский актер, сценарист и бывший боксер Микки Рурк объявил благотворительный сбор средств в поддержку украинцев. 71-летняя звезда фильмов «Девять с половиной недель» и «Рестлер» решил помочь жителям Херсона с восстановлением их домов после российских обстрелов.  На своей странице в Инстаграм Рурк обнародовал видеообращение, в котором рассказал, что вместе с организацией One World Aid Alliance Inc хочет собрать для херсонцев миллион долларов.

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В ролике актер рассекретил, что его ассистент Дима родом из Николаева, и благодаря ему он узнает всю правду о полномасштабной войне. По словам Микки,  12 членов семьи остались в Украине после вторжения РФ. Знаменитость искренне пожелал украинцам всего самого лучшего в Новом 2024-м году.

«Желаю всем счастливого Нового года, особенно всем жителям Украины. Наблюдая за трудностями через моего помощника Диму из Николаева, я глубоко тронут поддержкой One World Aid Alliance Inc. Наша цель — восстановить дома в Херсоне и обеспечить безопасность семьям, переживающим эти трудные времена. Мы стремимся собрать 1 миллион долларов, и каждое пожертвование приближает нас к этой цели. Давайте объединимся ради этого дела. Ваша поддержка неоценима», — написал он под видео.

Ранее мы писали, что Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел.

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Теги:
Микки Рурк, Херсон, шоу-бизнес, война в Украине

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