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Солист группы Backstreet Boys Эй Джей Маклин объявил о разводе с женой

Певец был 12 лет в браке с Рошель Каридис

Автор: Коваленко Наталья
Солист группы Backstreet Boys Эй Джей Маклин объявил о разводе с женой
Солист группы Backstreet Boys Эй Джей Маклин объявил о разводе с женой
Getty Images

Один из основателей американской группы Backstreet Boys Эй Джей Маклин расстался со своей женой, парикмахером и визажистом Рошель Каридис. Пара сделала совместное заявление в Инстаграм, где сообщила о разводе после 12 лет брака.

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Бывшие влюбленные признались, что разошлись больше года назад, но долгое время надеялись на то, что им удасться спасти брак. Однако Новый 2024-й год Эй Джей и Рошель решили начать отдельно друг от друга и 1 января заявили о том, что начали процесс развода.

«Как вы все знаете, мы расстались уже больше года назад. Хотя мы надеялись на примирение, мы решили официально расторгнуть наш брак. Мы приняли это решение с глубокой любовью и уважением. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы двигаться вперед самым здоровым образом, уделяя особое внимание дружбе и совместному воспитанию наших девочек, которые находятся в центре внимания следующей главы. Мы ценим вашу доброту, уважение и конфиденциальность», — говорится в их сообщении.

Напомним, что Маклин и Каридис поженились 17 декабря 2011 года. Они воспитывают двух дочерей — 11-летнюю Аву Джеймс и 6-летнюю Лирик Дин.

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Теги:
шоу-бизнес, разводы звезд

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