АфишаАфиша
Русский Українська

Младшая дочь Хайди Клум совершила редкий публичный выход

Как сейчас выглядит 16-летняя Лу Сулола

Автор: Коваленко Наталья
Младшая дочь Хайди Клум совершила редкий публичный выход
Младшая дочь Хайди Клум совершила редкий публичный выход instagram.com/heidiklum

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум впервые появилась на публичном мероприятии со своей младшей дочерью Лу Сулолой. 16-летняя девушка официально дебютировала на Неделе моды в Париже, посетив вместе со звездной мамой показ коллекции Vivienne Westwood весна/лето 2027.

Читай также: Экс-принц Эндрю подает в суд на полицию из-за своего ареста

53-летняя Хайди выбрала для события белоснежный шелковый жакет с глубоким декольте на голое тело и длинную шелковую юбку. Свой образ звезда дополнила массивным колье-чокером с бриллиантовой надписью «Chaos», темными шелковыми туфлями на платформе и выразительным макияжем smoky eyes.

Лу позировала перед камерами в розовом мини-платье с вываренным эффектом и пуговицами. Девушка дополнила свой дебютный лук туфлями карамельного оттенка с синим цветочным принтом, золотыми браслетами и стрелками на глазах.

Напомним, что отцом 16-летней Лу является бывший муж Хайди Клум — известный британский певец Сил. Помимо Лу, экс-супруги воспитывают двоих общих сыновей: 21-летнего Генри и 19-летнего Йохана. Также у Клум есть старшая дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Хайди Клум, шоу-бизнес, дети звезд

Статьи по теме

Ахат раскрыла место жительства своего мужа в войну
Ахат раскрыла место жительства своего мужа в войну
Ольга Сумская показала себя 17-летней в купальнике
Ольга Сумская показала себя 17-летней в купальнике
Ким Кардашьян призналась, сколько нянь помогают ей воспитывать четырех детей
Ким Кардашьян призналась, сколько нянь помогают ей воспитывать четырех детей
От выравнивания зубов к импланту в подбородок: Репяхова призналась, что изменила во внешности
От выравнивания зубов к импланту в подбородок: Репяхова призналась, что изменила во внешности
Екатерина и Владимир Остапчуки отпраздновали 4-ю годовщину отношений и показали архивные кадры
Екатерина и Владимир Остапчуки отпраздновали 4-ю годовщину отношений и показали архивные кадры
Майкла Дугласа на Оскаре собирались уколоть иголкой с ВИЧ
Майкла Дугласа на Оскаре собирались уколоть иголкой с ВИЧ

Личность дня

Скрывали 40 лет: Майкл Дуглас признался, что у него был роман с Кэтлин Тернер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK