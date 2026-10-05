Младшая дочь Хайди Клум совершила редкий публичный выход

Как сейчас выглядит 16-летняя Лу Сулола

Автор: Коваленко Наталья

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум впервые появилась на публичном мероприятии со своей младшей дочерью Лу Сулолой. 16-летняя девушка официально дебютировала на Неделе моды в Париже, посетив вместе со звездной мамой показ коллекции Vivienne Westwood весна/лето 2027.

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53-летняя Хайди выбрала для события белоснежный шелковый жакет с глубоким декольте на голое тело и длинную шелковую юбку. Свой образ звезда дополнила массивным колье-чокером с бриллиантовой надписью «Chaos», темными шелковыми туфлями на платформе и выразительным макияжем smoky eyes.

Лу позировала перед камерами в розовом мини-платье с вываренным эффектом и пуговицами. Девушка дополнила свой дебютный лук туфлями карамельного оттенка с синим цветочным принтом, золотыми браслетами и стрелками на глазах.

Напомним, что отцом 16-летней Лу является бывший муж Хайди Клум — известный британский певец Сил. Помимо Лу, экс-супруги воспитывают двоих общих сыновей: 21-летнего Генри и 19-летнего Йохана. Также у Клум есть старшая дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе.