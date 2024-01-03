Какая шуба будет всегда в моде: показывает Кендалл Дженнер

Кендалл в безупречном образе.

Автор: Мельник Анна

Читай также: Модница из прошлого: Белла Хадид показала фирменный стиль в новом образе

Зима — время, когда каждая из нас ищет теплую и комфортную верхнюю одежду, которая защитит от холодов. Чаще всего выбор падает на стильный пуховик, однако не менее модной альтернативой может стать уютная шубка. К примеру, знаменитая американская супермодель Кендалл Дженнер уже нашла модель на все случаи жизни.

Кендалл Дженнер instagram

На это раз звезда появилась в эффектной белоснежной шубе, подчеркнув ее длинным поясом. Под нее Кендалл надела классические брюки и черный свитер. Из обуви супермодель выбрала трендовые сапоги с квадратным мысом и завершила лук сумкой с металлизированным эффектом.

Кендалл Дженнер instagram

Ранее мы писали, сколько денег Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2023 году.