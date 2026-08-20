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Витвицкая в оригинальном наряде показала прогулку в Киеве на Почтовой площади

Соломия Витвицкая ждет первенца и наслаждается летом в столице.

Автор: Дмитрий Сыч
Витвицкая в оригинальном наряде показала прогулку в Киеве на Почтовой площади
Витвицкая ждет сына
instagram solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая, которая вскоре станет матерью, приняла участие в съемках промо к праздничному выпуску по случаю Дня Независимости Украины.

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46-летняя ведущая продемонстрировала в блоге свой элегантный образ. Для появления перед камерой она выбрала пудровую блузу, коричневую юбку и замшевые слингбеки в тон.

Изюминкой стала ажурная деталь – припинда темно-шоколадного оттенка, придавшая образу выразительного этнического настроения.

Витвицкая также показала округлый живот и отметила, что находится уже на 36-й неделе беременности. Поэтому до встречи с первенцем осталось совсем немного.

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

instagram solomiyavitvitska

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Соломия Витвицкая вышла замуж за военного Олексу Ситайла в июне. Для свадебной церемонии телеведущая также выбрала образ с этническими мотивами.

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Теги:
одежда, стиль, фото, День Независимости Украины, ведущая, шоу-бизнес, Соломия Витвицкая

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