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Мишина сверкнула ногами в элегантном наряде и рассказала о жизненных ориентирах

Ксения Мишина выложила подборку кадров в стиле "офисной музы".

Автор: Дмитрий Сыч
Мишина сверкнула ногами в элегантном наряде и рассказала о жизненных ориентирах
Мишина продвигает коллекцию одежды
instagram misha.k.ua

Ксения Мишина сообщила о запуске собственной коллекции одежды, созданной в сотрудничестве с украинским брендом. Одновременно 37-летняя актриса поделилась размышлениями о собственных жизненных ориентирах.

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В фотовидеоблоге Мишина выставила галерею фотографий, для которых снялась в образах офисной музы. Перед камерой она позировала в облегающем черном мини-платье, боди с пальто, приталенном жилете в полоску, а также в удлиненном бордовом жакете, совмещенном с юбкой и чулками.

Актриса отметила, что ее жизненные принципы уже давно не связаны с желанием соответствовать определенным границам, трендам или чужим ожиданиям. Значительно важнее для Мишиной индивидуальность, уникальность и потенциал, который человек может по-разному проявлять в течение жизни.

Мишина также не считает необходимым ограничивать себя одной ролью на всю жизнь. По ее мнению, ни одна роль не способна полностью охватить личность женщины.

Артистка отметила важность свободы быть разной, меняться, развиваться, выбирать собственный ритм и занимать свое пространство.

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

instagram misha.k.ua

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Ксения регулярно показывает эффектные образы на публике. На Одесском международном кинофестивале 2026 года она появилась в блестящем наряде с обнаженным животом, а накануне своего 37-летия показала пресс в коротком топе.

Актриса самостоятельно воспитывает 14-летнего сына Платона. По словам Мишиной, материнство подростка подчас дается ей непросто.

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Теги:
одежда, стиль, фото, актриса, Ксения Мишина

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