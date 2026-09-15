Как одеться в начале осени: модные идеи от героинь стритстайла

6 актуальных модных формул

Автор: Мельник Анна

Начало осени — тот самый период, когда летние вещи еще не хочется убирать далеко в шкаф, но привычные образы уже требуют более теплых слоев. Самое время поэкспериментировать с сочетаниями: добавить к легкому платью объемный жакет, заменить босоножки на лоферы или собрать многослойный образ с рубашкой и трикотажем. Мы собрали несколько актуальных идей уличной моды, которые легко повторить в повседневной жизни.

Жакет + футболка + джинсы

Классическая комбинация, которая особенно хорошо работает в сентябре. Выбирайте прямые или слегка свободные джинсы, базовую футболку и структурированный жакет. Завершить образ можно лоферами, балетками или кроссовками.

Клетчатая рубашка поверх топа

Клетчатая рубашка станет легким верхним слоем для прохладного утра. Носите ее расстегнутой поверх майки или топа и сочетайте с джинсами, брюками или юбкой. Если днем станет теплее, рубашку можно просто снять или завязать на талии.

Трикотажный джемпер + юбка

Легкий джемпер прекрасно вписывается в начало осени и не выглядит слишком «зимним». Сочетайте его с мини- или миди-юбкой, а обувь выбирайте по погоде — от балеток до высоких сапог.

Платье + жакет

Не спешите отказываться от летних платьев. В сентябре достаточно добавить сверху жакет или укороченную куртку, а вместо открытой обуви выбрать лоферы, ботинки или сапоги. Особенно интересно смотрятся контрастные сочетания легкой ткани и более плотного верхнего слоя.

Брюки + кардиган

Прямые брюки и кардиган — простой вариант для тех дней, когда хочется выглядеть собранно, но без сложных комбинаций. Кардиган можно застегнуть на все пуговицы или носить как легкий жакет поверх футболки.

Джинсы + кожаная куртка

Когда температура заметно снижается, на помощь приходит кожаная куртка. Она хорошо сочетается практически с любой базой: от футболки и джинсов до трикотажного платья. Добавьте небольшую сумку и лаконичную обувь — и получите современный городской образ.