Ангел в Chanel: Николь Кидман произвела фурор на премии Emmy после 9-летнего перерыва

Николь Кидман показала идеальный образ для красной дорожки

Автор: Мельник Анна

Николь Кидман умеет превращать каждое появление на публике в настоящее шоу. На 78-й церемонии Emmy Awards актриса продемонстрировала, как выглядит истинный голливудский шик, выбрав для своего возвращения на премию после девятилетнего перерыва эффектный образ от Chanel.

Николь Кидман на Эмми 2026

Актриса надела белоснежное платье длины миди из плотной фактурной ткани, которое мгновенно стало одним из самых обсуждаемых нарядов красной дорожки. Модель без бретелек с четким силуэтом идеально подчеркнула стройную фигуру Николь. А главным акцентом стала пышная отделка из белоснежных перьев в зоне декольте, добавившая образу романтичной драмы. Образ завершили классические черные лодочки Chanel и лаконичные украшения.